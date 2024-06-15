Haftanın gündemi Taylor Swift
Burnu akınca sahnede yaşadığı zor anlardan binlerce seyircisiyle deprem yaratmasına ve politik görüşleriyle Donald Trump'ı sinir etmesine kadar dolu dolu bir Taylor Swift haftası geride kaldı. İşte, Kevin Spacey'nin oyunculuk sosu katılmış pişmanlık gözyaşları, Prenses Kate'in sessizliğini özür dileyerek bozması ve Naomi Campbell'in taşıyıcı anne itirafına kadar haftaya damga vuran haberler...
Kâh burnunu silişiyle kâh sismik faaliyete neden oluşuyla kâh Donald Trump'ın diline dolanışıyla, dolu dolu bir Taylor Swift haftasını geride bıraktık.
'Eras' adlı dünya turnesine devam ederken, Edinburgh konserinde yaşanan bir ana ait video, internette hızla yayılınca "İğrenç!" diye başlayan aşağılama yorumlarına, "O da insan ama" şeklinde korumacı yorumlar eklendi.
Hava sekiz dereceye kadar düşünce burnunda engel olamadığı bir faaliyet medyana gelince ne yapsın Taylor'cık! Eliyle şöyle bir bertaraf ediverdi akıntıyı ama elinden bir türlü atıp kurtulamadı ve eteğine silmek zorunda kaldı. Tabii şahin gözlü seyirciler, kare kare izledikleri görüntülerde tüm ayrıntıları yakaladı.
DEPREMLER YARATMIŞ BİR KADINI BURNUNDAN VURAMAZSINIZ!
Ama bir sümükle Taylor'ı yıkacağınızı mı sanıyorsunuz? Koskoca depremler yaratmış bir kadın o! Evet, kelimenin tam anlamıyla deprem! Edinburgh'da verdiği üç konserde 70 binden fazla seyirci aynı anda şarkılara eşlik edip zıplayınca sismik faaliyetlerin gözlemlenmesine yol açtı.
İngiliz Jeolojik Araştırma Kurumu, konser mekanından 6 kilometre uzaktaki deprem izleme istasyonlarında sismik aktivitenin kaydedildiğini duyurdu. Özellikle 'Ready For It?', 'Cruel Summer' ve 'Champagne Problems' şarkıları en önemli sismik aktivitelere yol açtı. Üstelik bu ilk değildi. Daha önce de Seattle konseri 2,3 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer aktivite yaratmıştı.
MİLYONLARCA KİŞİNİN GAZABI
Donald Trump, bu 'deprem kadın'ı diline dolayarak hayatının hatasını yapmış olabilir. Kendisi hakkında çıkacak bir kitap için verdiği röportajda, Taylor Swift için, "Bence o güzel, çok güzel! Onu çok güzel buluyorum. Sanırım liberal. Muhtemelen Trump'ı sevmiyor. Çok yetenekli olduğunu duyuyorum. Bence o çok güzel. Aslında, alışılmadık derecede güzel!" ifadesini kullandı Trump.
Politik görüşüyle ilgili yorum yaparken, "O gerçekten liberal mi? Bu sadece bir şov değil mi? Bir country yıldızının liberal olarak başarılı olabilmesi beni şaşırtıyor" diyerek kendisine muhalif oluşunu eleştirdi.
"Rekortmen bir şarkıcıyı sadece güzelliğiyle övemezsin Trump! Politik görüşünü sırf sana muhalif diye eleştiremezsin!" İşte 'Swifties' diye anlandırılan hayranlardan gelen tepkiler bu yöndeydi. 2024 başkanlık seçimleri için Trump baltayı taşa vurmuş olabilir mi? Milyonlarca hayranın gazabından korkulur doğrusu...
BU GÖZYAŞLARI GERÇEK Mİ?
Cinsel taciz iddiaları nedeniyle kariyerinde büyük yara alan Kevin Spacey, İngiliz sunucu Piers Morgan'ın YouTube programında gözyaşı dökerek iflasın eşiğinde olduğunu anlattı. Morgan'ın heyecanlı İngiliz aksanına karşı son derece rahat Amerikalı duruşuyla, hakkında ortaya atılan iddiaları hem yalanladı hem de avukatlara para ödemekten ve iş teklifleri gelmemesinden dolayı meteliksiz kaldığını söyledi. İki Oscar'lı oyuncu neticede... Gözyaşlarını da duygularını da yönetmeyi iyi biliyor. Bu gözyaşlarının içine oyunculuk sosu katılmadığına beni kimse inandıramaz!
Peki suçlamalar için ne dedi? Geçmişte sınırları zorladığını, "dokunmayı seven biri" olduğunu ve birilerine cinsel olarak dokunduğunu kabul etti. Davranışlarının rızaya dayanıp dayanmadığı sorusuna ise "istemediklerini bildirmeleri gerektiğini, o zaman durabileceğini ve kibar biri olduğunu” söyleyerek yanıt verdi. Davaların hepsinden beraat aldığını hatırlayarak devam edelim. Belki ona yeniden yıldızının parlaması için bir şans daha vermek isteyenlerdensinizdir.
SESSİZLİĞİNİ ÖZÜR DİLEYEREK BOZDU
Prenses Kate Middleton sessiz kaldıkça İngiliz basınında kraliyet kaynaklarına dayandırılan ve soru işaretleri içeren haberler üretilmeye devam ediyor. Ve sonunda Prenses üç aylık sessizliğini bozarak haber malzemesini kendi verdi.
Bildiğiniz gibi kanser tedavisi devam ettiği için kameralar karşısına çıkmıyor. Prens William, kraliyet sorumluluğu içeren etkinliklere tek başına katılmaya devam ediyor.
Trooping the Colour, Kral III. Charles'ın resmi doğum gününü kutlamak için bugün gerçekleşecek bir askeri tören. Bu törenden bir hafta önce geleneksel olarak 'Albay'ın Teftişi' adı verilen bir etkinlik düzenleniyor. Prenses, İrlanda Muhafızları Albayı ünvanını taşıdığı için normalde Teftiş Subayı olarak törene katılıyordu, ancak bu yıl hastalığı nedeniyle bu görevi pas geçmiş oldu.
Askerleri onore eden bir açıklama yapan Prenses, "Bu yıl birliğe katılan herkesin aylardır prova yaptığını ve üniformalarının ve tatbikatlarının kusursuz olmasını sağlamak için saatlerini adamasını takdir ediyorum. Albayınız olmak hâlâ büyük bir onur ve bu yılki Albay'ın Teftişi'nde selamı alamadığım için çok üzgünüm. Lütfen tüm alaya özürlerimi iletin. Çok yakında hepinizi tekrar temsil edebilmeyi umuyorum. Lütfen katılan herkese en iyi dileklerimi ve iyi şanslar dileğimi iletin" dedi.
TAŞIYICI ANNE İTİRAFI
1990'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, geçen yıl haziran ayından bu yana artık iki çocuklu bir anne. 54 yaşındaki İngiliz süper model, çocuklarının fotoğraflarını nadiren paylaşıyor ama şimdiye kadar yüzlerini hiç göstermedi. Hiç evlenmedi ve hayatında biri olduğu haberi de çıkmadı Campbell'in. Üstelik çocuklarını evlat edinmediğini de üstüne basa basa söylemişti daha önce.
İlk defa bu hafta, The Times'a verdiği röportajda, her iki çocuğunu da taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına aldığını itiraf etti. Çocukları için bir baba figürü aramadığını ve bekar bir anne olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da söyledi Campbell.
O artık kendini çocuklarına adamış bir anne. “Bebeklerim benim için her şey demek. Bu beni gelecek için korkuttu. Çocuklarım için daha iyi bir dünya diliyorum. Yüzde 110 önceliğim onlar. Okuldaki ilk günlerinde onların yanında olmalıyım" sözleriyle de bunu kanıtladı.
AKILLI YATIRIM
Rapçi Iggy Azalea, sürpriz kariyer planıyla hayranlarını üzdü. Müziği bıraktı ama iş dünyasına sıkı bir giriş yaptı. Paralı fotoğraf paylaşım sitesinde de varlık gösteren ve platformdan büyük gelir elde eden Azalea, kendisine takılan 'Mother Iggy' (Iggy Anne) lakabından ilham alan 'Mother' adlı kripto parayı piyasaya sürdü.
Kripto parası, kısa zamanda yaklaşık 200 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bununla da yetinmedi; kripto girişiminin yanı sıra ayrıca telekomünikasyon hizmeti şirketini de kurdu. Bize de "Hayırlı işler, bol kazançlar" demek düştü...