Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.471,32 %0,76
        DOLAR 32,7746 %1,41
        EURO 35,0810 %0,48
        GRAM ALTIN 2.457,99 %2,80
        FAİZ 42,98 %-0,42
        GÜMÜŞ GRAM 31,16 %3,60
        BITCOIN 66.136,00 %0,61
        GBP/TRY 41,5781 %0,22
        EUR/USD 1,0703 %-0,32
        BRENT 82,62 %-0,16
        ÇEYREK ALTIN 4.018,81 %2,80
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler - İş-Yaşam Haberleri

        Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya platformu X hesabı üzerinden duyurdu. İşte Kurban Bayramı'nda 15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar ulaşımın ücretsiz olacağı yerler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 20:06 Güncelleme: 15.06.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraolğlu Kurban Bayramı'nda vatandaşların ücretsiz olarak kullanabileceği ulaşım güzergâhlarını sosyal medya hesabından duyurdu.

        Bakan Uraoğlu mesajında şu bilgilere yer verdi:

        Kurban Bayramı'nda Ulaşım Müjdesi

        15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;

        Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

        16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;

        - Başkentray,

        - İZBAN,

        - Marmaray,

        - Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

        - Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #FSM Köprüsü
        #Bayram ücretsiz ulaşım
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Bakan Koca'dan kurban eti uyarısı
        Bakan Koca'dan kurban eti uyarısı
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Üç puan İsviçre'nin!
        Üç puan İsviçre'nin!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor