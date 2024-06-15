Antik kentin 280 hektarlık alana yayılım gösterdiğini belirten Duman, şunları kaydetti:

"12 yıl içerisinde daha çok bizim odaklandığımız yer, kentin kalbi diyebileceğimiz kent merkeziydi. 2012 öncesinde Tripolis'e geldiğinizde yüzeyde görebileceğiniz çok bir şey yokken bugün en az 2-3 saat vakit geçirebileceğiniz birçok dönemin kamu ya da sivil mimarisi sizi karşılıyor.