Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ordusu doğruladı: Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda 8 asker öldü | Dış Haberler

        İsrail ordusu doğruladı: Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda 8 asker öldü

        Hamas, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kurduğu "karma pusuda" İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu. Bunun ardından İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, biri 601'inci İstihkam Taburu bölük komutan yardımcısı olmak üzere 8 askerin öldürüldüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 21:03 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail 8 askerinin öldüğünü doğruladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda 8 askerinin öldüğünü doğruladı.

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde kurduğu "karma pusuda" İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurmasının ardından İsrail ordusundan yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda, biri 601'inci İstihkam Taburu bölük komutan yardımcısı olmak üzere 8 askerin öldürüldüğü belirtildi.

        Ordu açıklamasında, askerlerin Gazze'nin güneyinde öldürüldükleri yere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

        REKLAM

        Öte yandan Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, söz konusu askerlerin Refah'a bağlı Tel es-Sultan Mülteci Kampı yakınlarında zırhlı bir araçla ilerledikleri sırada, yola döşenen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu öldükleri bilgisi geçildi.

        Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker sayısı 306'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 658'e yükseldi.

        Saldırılarda ayrıca 1936'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 835 İsrail askeri de yaralandı.

        Kassam Tugaylarından bugün yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu ve "Yasin 105" roketleriyle hedef alındığı ve içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        3 günde 175 bin araç! Doluluk yüzde 95
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        Putin'in ateşkes önerisine "ültimatom" dedi
        Putin'in ateşkes önerisine "ültimatom" dedi
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor