İlk 50'deki en iyi 10 animasyon filmi

9- ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK (2022)

(Puss in Boots: The Last Wish)



Dokuz canının sekiz canını kullandığını anlayan Çizmeli Kedi, cesaret şovları ve aksiyon kahramanlığından vazgeçerek can güvenliğini her şeyin önünde tutan sakin bir hayat tarzı benimser. Ama Dilek Yıldızı diye bir yerin varlığını ve orayı ilk bulan kişinin Tek Dileği’nin gerçekleşeceğini öğrendiğinde harekete geçmeye karar verir. ‘Çizmeli Kedi: Son Dilek’, Dilek Yıldızı’na ulaşmak için gerçekleştirilen yolculuğun hikâyesi üzerine kurulu. Yol filmlerinin çoğunda olduğu gibi burada da varış noktasından ziyade yolda yaşadığı olaylar değiştiriyor ana karakteri. Çizmeli Kedi, yol boyunca bencilliği ve tüm korkularıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. ‘Star kahraman’ olarak yaşarken farkında olmadığı değerleri keşfediyor; arkadaşlığın ve takım olma duygusunun önemini anlıyor. Yolculuk, sadece onu değil Dilek Yıldızı’na ulaşmak isteyen diğer karakterleri de değiştiriyor.