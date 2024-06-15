İlk 50'deki en iyi 10 animasyon filmi
'Ters Yüz 2'nin (Inside Out 2) gösterime girdiği hafta, Boxoffice Türkiye'deki verilere göre sinema salonlarında en çok seyredilen 50 animasyon filmine baktık ve onların arasından en iyi 10'u belirledik. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın seçkisi.
1- KARLAR ÜLKESİ (2013)
(Frozen)
Sinema tarihinin en yüksek hasılat yapan animasyon filmlerinden biri. ‘Karlar Ülkesi’ birbirinden uzak düşmüş iki kız kardeşin öyküsü… Elsa ve Anna çocukluklarında çok iyi anlaşan iki küçük prensestir. Ama Elsa’nın özellikle kendine hâkim olamadığı anlarda kontrol edemediği bir yeteneği vardır. Dokunduğu her şeyi buza dönüştürebilmektedir Elsa. Kraliçe olarak tahta geçtiğinde ülkesine ve sevdiklerine zarar vermemek için kendini izole etmeye karar verir. Ne var ki, Anna’nın kabul etmek istemediği bir karardır bu… Sonsuz kışa mahkûm olan ülkesini kurtarmak ve Elsa’ya kavuşmak için yolculuğa çıkmaya karar verir. Sevgi ve özverinin anlamını sorgulayan, fantezi türünde, komedi ve macerayı birleştiren bir büyüme öyküsü.
2- 6 SÜPER KAHRAMAN (2014)
(Big Hero 6)
Robot dâhisi genç Hiro’nun geliştirdiği “mikrobot” teknolojisi, esrarengiz bir kötü adamın eline geçer. San Fransokyo adında hayali şehirde geçen öykünün özelliği, robotlar ve bilgisayar yazılımlarıyla harikalar yaratan kahramanların, kötülere karşı fiziksel güçleri ya da doğaüstü yetenekleriyle değil, ileri teknolojiyle savaşmaları... Penguene benzeyen sağlık robotu “pofuduk” Baymax’ın, Hiro tarafından “İsviçre çakısı gibi bir aksiyon kahramanı”na dönüştürülmesi de hoş. ‘6 Süper Kahraman’, Marvel Comics kahramanlarının yer aldığı ilk Disney filmi olma özelliğini de taşıyor.
3- TERS YÜZ (2015)
(Inside Out)
Sadece animasyon türünün değil, sinema sanatının da son 10 yıldaki en iyi örneklerinden biri… Henüz ergenlik çağına girmemiş bir kız çocuğunun beyninin içindeyiz. Kumanda odasında 5 duygu var: Neşe, Üzüntü, Korku, Öfke ve Tiksinti... 11 yıl boyunca her şeye hâkim olan Neşe, kontrolün elinden kaçtığını görünce paniğe kapılıyor ve işleri daha da karıştırıyor. Filme Neşe ile Üzüntü’nün dostluk hikâyesi olarak bakmak mümkün... Daha önce hiç kimse, bir çocuğun büyüme sürecini bu kadar yaratıcı, eğlenceli ve zekice anlatamamıştı. Üstelik filmin sadece çocuklara değil, yetişkinlere de söylediği şeyler var.
4- KAYIP BALIK DORİ (2016)
(Finding Dory)
‘Kayıp Balık Nemo’nun devamı niteliğindeki film, ilkini aratmıyor. Öykü de bir arayışı, arayış sürecinde yaşanan maceraları ve yeni dostlukları konu alması itibarıyla ilk filmin ayak izlerini takip ediyor. Öykünün merkezinde ilk filmden tanıdığımız mavi balık Dori var. Kısa süreli hafıza sorunları yaşayan Dori, ailesine kavuşmak için zorlu bir yolculuğu göze alıyor. Ama film yolculuğu kısa tutarak okyanus kıyısında kurulmuş bir deniz enstitüsünde yaşananlara odaklanıyor. Öykü, Dori’nin yaşadığı ani şoklarla geçmişi hatırlaması üzerinden ilerliyor. Ama asıl mesele Dori’nin kendi gücünü keşfetmesiyle ilgili. Evet, Dori’nin çocukluğundan beri baş edilmesi güç bir hafıza sorunu var. Ama bu durum, onu ailesini aramaktan alıkoyamıyor. Hikâyenin en hoş yanı, Dori’nin kendini ispat etme inadı ya da başarma hırsıyla değil, anlık sezgileri ve duygularıyla hareket etmesi... ‘Kayıp Balık Dori’ mutluluğa sadece akıl, mantık ve hesapla değil, duygularımızı takip ederek ulaşacağımızı söyleyen bir film.
5- MOANA (2016)
Genç Moana, halkını kurtarmak için sorumluluk almaktan korkmayan bir genç kızdır. Görevi tanrıça Te Fiti’yi aramaktır ama ondan önce efsanevi yarı tanrı Maui’yi bulması gerekir. İkisi bir araya gelir ve arayışları başlar. Polinezya’da geçen ve yerel mitlerden esinlenen ‘Moana’, bir Disney filmi. Dünya genelinde 687 milyon dolar hasılat yapan ve aynı zamanda bir müzikal olarak da anılan ‘Moana’, en iyi animasyon ve özgün şarkı dallarında Oscar’a aday olmuştu. Bu yıl kasım ayında devam filmini seyredeceğimiz ‘Moana’, 1 milyon 337 bin 112 bilet sayısıyla Türkiye’de en çok seyirci toplayan dokuzuncu animasyon olma özelliğini taşıyor.
6- COCO (2017)
Lee Unkrich ile Adrian Molina’nın yönettiği “Coco”, ailesinin dayatmalarına rağmen müzisyen olmak isteyen Miguel adlı Meksikalı bir çocuğun hikâyesini anlatıyor. Miguel, hayranı olduğu efsane bir müzisyenin mezarındaki gitarı çalmaya kalkışırken kendini bir anda Ölüler Ülkesi’nde buluyor ve orada hem müzisyen olmak hem de ailesine kavuşmak için çeşitli maceralar yaşıyor. “Coco”, çocuklara sadece tutkularının peşinden gitmeyi değil, aile bağlarının önemini asla unutmamalarını da öneriyor. Kaybettiğimiz yakınlarımızın, onları hatırladığımız sürece aramızdan ayrılmayacaklarının altını çizen film, “yarı iskelet” olarak yaşayan ölüleri ve renkli, “canlı” öbür dünya tasvirleri ile içinde olmaktan keyif aldığımız bir görsel dünya vaat ediyor... Şöhretin asla aile sevgisinin yerini tutmayacağı mesajını da veren ‘Coco’ en iyi animasyon Oscar'ını kazandı.
7- İNANILMAZ AİLE 2 (2018)
(Incredibles 2)
İlk filmde, süper güçlere sahip kadınla erkeğin aile kurup çoluk çocuğa karışması, harika bir fikre dönüşüyordu. “Süper aile” olmanın ötesinde öncelikle gerçek bir aileydiler. Her aile gibi normal sorunları vardı ve kendimizi onlara yakın hissediyorduk... Yine Brad Bird'ün yönettiği ikinci film, hayatımızı kaplayan dijital ekranlarla olan tehlikeli ilişkilerimize dikkat çekse de asıl mesele yine “aile halleri”yle ilgili... Lastikkız Helen, dışarıda süper kahramanlığın gereklerini yerine getirirken Bob ise evde Violet'in ergenlik bunalımları, Flash'in matematik ödevleri ve bebek Jack-Jack'le uğraşmanın dünyayı kurtarmaktan daha zor olduğunu anlıyor. Anlatımı, karakterleri, öyküsü, görsel atmosferi ve animasyon tekniğiyle öne çıkan bir film. “Güçlü ifadelere sahip yüzler, karikatürize bedenler ve gerçekçi bir arka fon” formülüne yaslanan “İnanılmaz Aile tarzı”nın bir başka vazgeçilmez unsuru da yönetmen Brad Bird'ün sahneleri, gerçek film çekimleri gibi tasarlaması...
8- OYUNCAK HİKAYESİ 4 (2019)
(Toy Story 4)
Film, oyuncakların yeni sahibi şirin Bonnie'nin de katkısıyla serinin önceki halkalarındaki erkek bakış açısından uzaklaşmaya gayret ediyor. Bo Peep ile Gabby Gabby, erkek oyuncaklardan aşağı kalmıyorlar. Özellikle Bo Peep, filmin en özgürlükçü, en olumlu karakterlerinden biri. Ne var ki, önceki üç filmde olduğu gibi yine Kovboy Woody'nin merkezde olduğu bir hikâye seyrediyoruz. Sahibi Andy'nin çocukluk ve gençlik yılları boyunca favorisi olan Woody, dolapta bırakılan oyuncak olmanın nasıl bir şey olduğunu ilk kez bu filmde anlıyor. Ama Woody, dolapta kalmaya razı olmuyor. Bonnie'nin hayatında daha etkin bir rol oynamak için gizlice sırt çantasına giriyor ve onunla okula gidiyor. Anaokuldaki ilk gününde, evdeki oyuncaklarından uzak kalan, arkadaş edinemeyen ve bunalıma giren Bonnie, çöpten bulduğu çatal-kaşık karışımı bir plastiği oyuncağa çeviriyor ve ona Forky adını veriyor. Tüm bunlara tanık olan Woody, Forky'nin Bonnie için özel bir oyuncak olduğunu hissediyor ve onu korumaya karar veriyor. Bonnie'nin okula ancak Forky'nin varlığıyla alışacağını düşünüyor. Gerçekten de Forky, bir anda Bonnie'nin bir numaralı oyuncağı haline geliyor.
9- ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK (2022)
(Puss in Boots: The Last Wish)
Dokuz canının sekiz canını kullandığını anlayan Çizmeli Kedi, cesaret şovları ve aksiyon kahramanlığından vazgeçerek can güvenliğini her şeyin önünde tutan sakin bir hayat tarzı benimser. Ama Dilek Yıldızı diye bir yerin varlığını ve orayı ilk bulan kişinin Tek Dileği’nin gerçekleşeceğini öğrendiğinde harekete geçmeye karar verir. ‘Çizmeli Kedi: Son Dilek’, Dilek Yıldızı’na ulaşmak için gerçekleştirilen yolculuğun hikâyesi üzerine kurulu. Yol filmlerinin çoğunda olduğu gibi burada da varış noktasından ziyade yolda yaşadığı olaylar değiştiriyor ana karakteri. Çizmeli Kedi, yol boyunca bencilliği ve tüm korkularıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. ‘Star kahraman’ olarak yaşarken farkında olmadığı değerleri keşfediyor; arkadaşlığın ve takım olma duygusunun önemini anlıyor. Yolculuk, sadece onu değil Dilek Yıldızı’na ulaşmak isteyen diğer karakterleri de değiştiriyor.
10- ÖRÜMCEK-ADAM ÖRÜMCEK EVRENİNE GEÇİŞ (2023)
(Spider-Man: Across the Spider-Verse)
İlk film bir büyüme hikâyesi anlatıyordu. Devam filmi ise süper güçlere sahip sanat okulu öğrencisi ergen Miles Morales’in gerçekte ne kadar büyüdüğünü; zor durumlarda ve ikilemlerde ne ölçüde doğru kararlar verebildiğini sorguluyor. Hikâye, çoklu evreni kurtarma macerası üzerinden gelişiyor. Morales’in, farklı evrenden gelen Örümcek-Kadın Gwen Stacy ile birlikte yaşadığı bir macera bu… Her ikisi de babalarıyla yaşadıkları ve artık içinden çıkılmaz hale gelen sorunları çözmeden, adeta kaçarak uzaklaşıyorlar kendi evleri ve evrenlerinden. Diyaloglu sahneler hariç baş döndürücü bir aksiyon temposunun içindeyiz. Hareketli kamera fikri ve hızlı kurgu mantığıyla birleşen, her saniyenin hakkını veren, kadrajda inanılmaz şeylerin olup bittiği çılgın bir resimli roman grafiği var karşımızda.