Ekmek detayı kahreden vahşette karar!

İnsanın kanını donduran cinayeti İstanbul Bahçelievler'de 3 yıl önce işlendi.

DHA'da yer alan habere göre 11 Kasım 2021 tarihinde 2 çocuk annesi Hanife Demirci, 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci ile boşanma aşamasındaydı ve çift 2 aydır ayrı yaşıyordu.

İddiaya göre çocuklarını okula götüren Hanife Demirci eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu. Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bıraktıktan sonra tartışmaya devam etti.

21 BIÇAK DARBESİYLE KATLEDİLDİ Tartışma anında Satı Mehmet Demirci, yanında bulunan ekmek bıçağıyla Hanife Demirci'ye saldırdı. Aldığı 21 bıçak darbesiyle Hanife Demirci yere yığılırken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. REKLAM Olayı gerçekleştiren Satı Mehmet Demirci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 çocuk annesi kadından geriye katledildiği sokaktaki ekmek poşeti kaldı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci ile maktul Hanife Demirci'nin yakınları katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMAMASI İSTENDİ Cumhuriyet savcısı mütalaasına ek yapacağını belirterek, sanığın pişmanlık göstermeyerek eylemini tasarlayarak işlediğini, duruşma süresindeki davranışlarında da bu pişmanlığı samimi şekilde ortaya koymadığını belirtti.

Savcı, sanığın çocuklarının bakım ve gözetimini yapan eşine yönelik, çocuğunu bıraktığı okul dönüşünde gerçekleştirdiği bu eylemin kamu vicdanını derinden sarsacak şekilde korku ve dehşet yarattığını, bu tür eylemin sadece bireysel suç olmayıp kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi zedelediğini kaydetti. Savcı, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesini, takdiri indirim uygulanmamasını istedi.

REKLAM "BENİ YAVRULARIMA BAĞIŞLAYIN" AA'da yer alan habere göre de son sözü sorulan Satı Mehmet Demirci, "Hakime hanım beni yavrularıma bağışlayın." dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Demirci'nin "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme verilen cezada takdiri indirim uygulamadı. İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Satı Mehmet Demirci'nin 11 Kasım 2021'de, iki çocukları bulunan 11 yıllık eşi Hanife Demirci ile boşanma davalarının çekişmeli olarak sürdüğü sırada eşini öldürdüğü belirtilmişti.