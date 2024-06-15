İspanya-Hırvatistan maçı CANLI YAYIN

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu maçında İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor.

İSPANYA: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Pedri, Yamal, Nico Williams, Morata

HIRVATİSTAN: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Majer, Budimir, Kramari

STAT: Berlin Olimpiyat Stadyumu

HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT 1

11. RANDEVU

İspanya ile Hırvatistan tarihlerinde 11. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 10 maçta İspanya 5, Hırvatistan 3 defa galip geldi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda İspanya 20, Hırvatistan 12 gol buldu.