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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İspanya-Hırvatistan maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        İspanya-Hırvatistan maçı CANLI YAYIN

        İspanya-Hırvatistan maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 B Grubu'nda İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. İki takım da turnuvaya üç puanla başlamak istiyor. İspanya Hırvatistan maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 18:04 Güncelleme: 15.06.2024 - 19:03
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        Karşılaşma oynanıyor
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu maçında İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor.

        İSPANYA: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Pedri, Yamal, Nico Williams, Morata

        HIRVATİSTAN: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Majer, Budimir, Kramari

        STAT: Berlin Olimpiyat Stadyumu

        HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)

        SAAT: 19.00

        YAYIN: TRT 1

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        11. RANDEVU

        İspanya ile Hırvatistan tarihlerinde 11. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 10 maçta İspanya 5, Hırvatistan 3 defa galip geldi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda İspanya 20, Hırvatistan 12 gol buldu.

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        EN GOLLÜ MAÇTA 8 GOL ATILDI

        İki ülke arasındaki en gollü maç, EURO 2020 son 16 turunda oynandı. İspanya, 8 golün atıldığı bu karşılaşmada Hırvatistan'ı uzatma devreleri sonucunda 5-3 yendi.

        En farklı galibiyete de yine İspanya imza attı. İspanyollar, 2018-2019 UEFA Uluslar Ligi sezonunda Hırvatistan'ı 6-0 mağlup etti.

        Takımların 2023-2024 UEFA Uluslar Ligi finalinde oynadığı son müsabakanın galibi ise penaltı atışlarıyla belirlendi. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta rakibine penaltı atışlarıyla 5-4 üstünlük kuran İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

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