İspanya-Hırvatistan maçı CANLI YAYIN
İspanya-Hırvatistan maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... EURO 2024 B Grubu'nda İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. İki takım da turnuvaya üç puanla başlamak istiyor. İspanya Hırvatistan maçına dair tüm detaylar haberimizde...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu maçında İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor.
İSPANYA: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Pedri, Yamal, Nico Williams, Morata
HIRVATİSTAN: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Majer, Budimir, Kramari
STAT: Berlin Olimpiyat Stadyumu
HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)
SAAT: 19.00
YAYIN: TRT 1MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
11. RANDEVU
İspanya ile Hırvatistan tarihlerinde 11. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 10 maçta İspanya 5, Hırvatistan 3 defa galip geldi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda İspanya 20, Hırvatistan 12 gol buldu.
EN GOLLÜ MAÇTA 8 GOL ATILDI
İki ülke arasındaki en gollü maç, EURO 2020 son 16 turunda oynandı. İspanya, 8 golün atıldığı bu karşılaşmada Hırvatistan'ı uzatma devreleri sonucunda 5-3 yendi.
En farklı galibiyete de yine İspanya imza attı. İspanyollar, 2018-2019 UEFA Uluslar Ligi sezonunda Hırvatistan'ı 6-0 mağlup etti.
Takımların 2023-2024 UEFA Uluslar Ligi finalinde oynadığı son müsabakanın galibi ise penaltı atışlarıyla belirlendi. Normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta rakibine penaltı atışlarıyla 5-4 üstünlük kuran İspanya, şampiyonluğa ulaştı.