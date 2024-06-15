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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!

        Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı. KAP'ta yer alan açıklamaya göre; 3 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı stopere toplam 7 milyon 350 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 17:02 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:25
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        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
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        Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk resmi transferini Gabriel Paulista'yı kadrosuna katarak yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı stoperin sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

        Yapılan açıklamaya göre 3 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki savunma oyuncusuna 3 yıl için toplam 7 milyon 350 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu 'nun transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 Avro 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 Avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 Avro imza parası 3 yılda ödenecektir."

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        5 MAÇA ÇIKTI

        Geçtiğimiz sezonun devre arasında Atletico Madrid'e transfer olan Gabriel Paulista, 5 resmi maçta forma giydi ve skor katkısı sağlamadı.

        GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

        Gabriel Armando de Abreu, 26 Kasım 1990'da São Paulo, Brezilya'da doğdu. Futbol kariyerine Vitória kulübünde başladı. Burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve Avrupa'ya transfer oldu. İlk Avrupa deneyimini Villarreal'de yaşadı, ardından Arsenal'e transfer oldu. İngiltere'deki başarılı kariyerinin ardından Valencia'ya geçti ve burada uzun süre forma giydi. Ocak 2024'te Atlético Madrid'e transfer oldu.

        Gabriel Paulista, profesyonel kariyerine 2010 yılında Vitória'da başladı. Burada Campeonato Baiano'da iki kez şampiyonluk yaşadı. 2013 yılında Villarreal'e transfer olarak Avrupa kariyerine başladı. Villarreal'de başarılı bir performans sergileyen Paulista, 2015 yılında Arsenal'e transfer oldu. Arsenal'de iki FA Cup kazandı. 2017 yılında Valencia'ya transfer oldu ve burada 200'den fazla maçta forma giydi, 2019 yılında Copa del Rey'i kazandı. Ocak 2024'te Atlético Madrid ile sözleşme imzaladı.

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