Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
Hasan Can Kaya, Serdar Ortaç, Demet Şener, İbrahim Kutluay, Wanda Nara, Bertuğ Özgür Yıldırım ve Ala Tokel'in paylaşımları, haftanın en çok konuşulanları oldu. Kimi genç bir kızı evinde alıkoyduğu iddiasına verdiği yanıtla, kimi de davalık olduğu eski eşiyle aynı karede poz vermek zorunda kalmasıyla gündem oldu. Hepsi, detaylarıyla 'Panorama'da
DEMET ŞENER - İBRAHİM KUTLUAY
ESKİ EŞLER 'AYRILAMADILAR'
İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 2005 - 2018 arasına evli kalmıştı.
Boşanmanın ardından Şener, Kutluay'a; ihanet, nafaka ve oğulları Ömer'in diş tedavisinin ücretini karşılamadığı için pek çok kez dava açmıştı.
Nafaka davaları süren Demet Şener ile İbrahim Kutluay, aralarındaki davayı bir kenara bırakıp kızları İrem'in mezuniyet töreninde bir araya geldi. Eski eşler, 6 yıl sonra, zorunlu olarak ilk kez aynı fotoğrafta yer aldı. İbrahim Kutluay ile Demet Şener, 'aile' fotoğrafını sosyal medya hesabının hikâye bölümünde paylaştı.
Demet Şener, ek olarak çocuklarının olduğu, İbrahim Kutluay'ın olmadığı bir fotoğrafa da kalıcılar bölümünde yer verdi.
Eski eşler aynı günün akşamında da kızları İrem'in mezuniyet yemeğine katıldı. 'Aile' pozu veren çiftten İbrahim Kutluay, fotoğraflarını sosyal medya hesabının hikâye bölümünde paylaştı.
Demet Şener, mezuniyet töreninde olduğu gibi İbrahim Kutluay'ın olmadığı ve çocuklarının yer aldığı fotoğraflara kalıcılar bölümünde yer verdi.
Demet Şener daha önce yaptığı bir açıklamada; "İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim.
SERDAR ORTAÇ
GRUP KURUP PARA İSTEDİ Mİ?
Geçtiğimiz hafta içki ve sigarayı bıratığını açıklayan Serdar Ortaç, bu kez ilginç açıklamasıyla gündemde yer aldı.
Serdar Ortaç'ın 500 bin TL'lik borç ödemesi için kurduğu WhatsApp grubundakilerden 5’er bin TL istediği iddia edildi.
Serdar Ortaç, söz konusu iddia sonrası açıklama yaptı: Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik bir grup kurup herkesten para istemişim. Bunlara inanamayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın.
WANDA NARA
SERVET DEĞERİNDEKİ ÇANTALARA SİGORTA
Arjantinli model, televizyon sunucusu ve futbol menajeri Wanda Nara, eşi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi kadar popüler. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren Nara, bu kez servet değerindeki çantalarıyla gündem oldu.
Ligin tamamlanmasından sonra eşi Mauro Icardi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'dan Milano'ya giden Wanda Nara, ailesiyle bir süre burada kaldıktan sonra soluğu memleketleri olan Arjantin'de aldı.
Lüks yaşantısıyla da adından sıkça adından söz ettiren 37 yaşındaki Nara, Arjantin'e çok sayıda bavulla gitti.
Wanda Nara, Arjantin'e uçmadan önce Milano'daki evinde yer alan servet değerinde olan çantalarının yer aldığı odayı gözler önüne serdi.
Wanda Nara; fotoğraftan sayabildiğimiz kadar 160'tan fazla çantanın yer aldığı bu odayı hırsızlara karşı korumak için nasıl bir önlem aldığını da açıkladı.
Çantalarının her birini titiz bir şekilde kullanıp saklayan Wanda Nara, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor."
Wanda Nara, ayrıca çantalarını sigortalattığını dile getirdi. Ne de olsa o çantalar, tam bir servet değerinde...
BERTUĞ ÖZGÜR YILDIRIM - ALA TOKEL
ŞAMPİYONA ÖNCESİ NİŞAN
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım'ın kısa bir süre önce gönlünü sosyal medya fenomeni Ala Tokel'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Çift, birlikteliklerini resmiyete taşıma kararı alarak evlilik yolunda ilk adımı attı.
Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde nişanlandı.
Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel, geçtiğimiz hafatalarda ilk kez geçtiğimiz ay el ele İstinye'de görüntülenmişti.
Çift, basın mensuplarını fark edince bir an afallamıştı. O anlar ise objektiflere böyle yansımıştı.
ŞÜKRAN OVALI
FOTOŞOPUN GAZABINA UĞRADI
Ünlüler, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu tatil beldelerinde almaya başladı. Kimi tekne tatilini tercih ederken kimi de yazlık bölgelerinde bulunan evlerine ve otellere gitti. Sezonu açan isimlerden biri de Şükran Ovalı.
Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren Şükran Ovalı, bir süredir Ege koylarında tatil yapıyor.
Denizin ve güneşin keyfini çıkaran oyuncu, tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
39 yaşındaki oyuncunun bazı fotoğraflarındaki değişiklikler, dikkatlerden kaçmadı.
Fotoğrafta bir kolunu ve belini inceltirken diğer kolunu yanlışlıkla kalınlaştıran Ovalı, o kareyi paylaştı. Daha sonra takipçilerinin yorumları üzerine sildi.
Ünlü oyuncu, bir başka fotoğrafında da sol kolundaki değişiklikle takipçilerinin diline düştü.
HASAN CAN KAYA
İDDİALARA YANIT
Haftaya son noktasını koyan olay ise komedyen Hasan Can Kaya'nın genç bir kızı evinde alıkoyduğu iddiası oldu. Kaya, iddiaya göre; katıldığı özel bir bir üniversitenin mezuniyet töreninde tanıştığı 23 yaşındaki N.A'yı Levent'teki evine götürdü.
Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak isteyince Hasan Can Kaya tarafından alıkonuldu. Genç kızın arkadaşına canlı konum atıp; "Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın" ihbarı üzerine gelen polis ekibi genç kızı kurtardı.
Olay, geçtiğimiz hafta salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. Kaya, burada eğlendiği esnada yine partiye katılan 23 yaşındaki N.A. ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, partinin bitiminde Kaya'nın Levent'teki evine gitti. İçeride sohbet etmeye başlayan ikili bu esnada iddiaya göre alkol aldı.
Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerin N.A. iddiaya göre, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi. Kaya'ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı. Daha sonra da; "Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor" dedi.
Mesajları gören arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. Canlı konumdan genç kızın yerini tespit eden Beşiktaş polisi, gece saatlerinde adrese geldi. Genç kızın içeride olduğu belirlenmesi üzerine polis ekipleri, N.A.'yı içeriden çıkarttı. Genç kızın şikâyetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.
Emniyette ifadesi alınan N.A, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evde çıkmak istediğini söyledi. Kaya'nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi. Ancak N.A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikâyetçi olmadığını belirtti.
N.A., şikayetçi olmayınca Hasan Can Kaya serbest bırakıldı. Bunun üzerine polis ekipleri genç kıza, olay yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kızın ifadesine savcılığa aktardı.
Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi. Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve N.A. evde bulunduğu esnada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti. Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.
Hasan Can Kaya, buütün bu söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu yönünde bir açıklama yaptı; "Bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim."
Hasan Can Kaya, ardından "Arkadaşlar itibar suikasti var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb. iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim" ifadelerini kullandı.