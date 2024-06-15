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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emirhan Çıtak otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı - Son haberler | Son dakika haberleri

        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!

        Aksaray'da yolcu otobüsünden inen ablası Sultan Çıtak'ı karşılamak için yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Emirhan Çıtak'a, otomobil çarptı. Küçük çocuğa çarpıp ölümüne neden olan 28 yaşındaki sürücü Uğur Ç., ilk ifadesinde ''Tekirdağ'dan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bayram tatiline gidiyordum. Yaya bir anda aniden yola fırladı ve çarptım'' dedi. Kazada yaşamını yitiren Emirhan ise toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:49
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        Otobüsten inen ablasına koşmaya başladı! Büyük acı!
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        Aksaray'da kaza, dün saat 17.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Yalman köyü kavşağında meydana geldi. Emirhan Çıtak (13), kardeşi ve babası İsmet Çıtak ile birlikte Nevşehir'de üniversitede okuyan ve bayram tatili için memleketine gelen ablası Sultan Çıtak'ın, yolcu otobüsünden ineceği Yalman köyü kavşağına gitti.

        YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEDİ

        DHA'da yer alan habere göre Emirhan Çıtak, otobüsten inen ablasını karşılamak için yolun karşısına geçmek istediği sırada Uğur Ç. (28), yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Yaralanan Emirhan, ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Emirhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        ABLASI, "SANA BAYRAMLIK GETİRMİŞTİM" DİYE AĞLADI

        Hastane önünde bekleyen Sultan Çıtak, kardeşinin öldüğünü duyunca "Sana bayramlık getirmiştim” diye ağladı. Kaza haberini duyup hastaneye gelen anne Gönül Çıtak ise sinir krizi geçirdi, tedavisinin ardından taburcu oldu.

        EMİRHAN 8. SINIFA GEÇMİŞTİ

        Gaziemir Yakacık Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi olan Emirhan’ın dün karnesini aldığı ve 8'inci sınıfa geçtiği öğrenildi. Emirhan'ın cenazesi bugün Güzelyurt ilçesi Gaziemir köyünde toprağa verildi.

        SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

        Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Uğur Ç’nin ilk ifadesinde, ''Tekirdağ'dan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bayram tatiline gidiyordum. Yaya bir anda aniden yola fırladı ve çarptım'' dediği öğrenildi. Uğur Ç.’nin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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