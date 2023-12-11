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        Alanya'da boya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde boya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:12
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        Alanya'da boya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde boya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir boya atölyesinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Atölye içerisine sıçrayan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Kısa sürede kontrol altına alınan yangında araçta ve atölyede küçük çaplı hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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