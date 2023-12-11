Alanya'da boya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde boya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir boya atölyesinde bulunan otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Atölye içerisine sıçrayan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında araçta ve atölyede küçük çaplı hasar oluştu.