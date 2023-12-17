Yangında 3 çocuğu komşuları, çatıya çıkan anneannelerini itfaiye kurtardı

ANTALYA'da7 katlı binanın 5'inci katındaki yangında 3 çocuk komşular tarafından, çatıya çıkan anneanneleri Fatma Seher Y. (66) ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, dün saat 22.00 sularında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 5'inci katında çıktı. Fatma Seher Y. (66) ile torunları M.Y., (10), M.M.Y., (5) ve M.S.Y.'nin (2) oturduğu evde, çocukların annesi Cansu Y. (29) olmadığı sırada iddiaya göre; çakmakla oyun sonucu alevler yükseldi. Yoğun dumanı görenler, itfaiyeye haber verip, evdekileri dışarı çıkartmak için seferber oldu. Yoğun dumandan etkilenen 3 çocuk komşular tarafından evden çıkartırken, çatıya çıkan Fatma Seher Y. itfaiyenin merdiven ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve ellerinin yandığı görülen Fatma Seher Y.'ye ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Fatma Seher Y.'nin ambulansa bindilirken komşuları gözyaşlarına hakim olamadı. Fatma Seher Y. ile torunları tedavileri için Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla yarım saatte söndürüldü.