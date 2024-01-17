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        Alanya'daki Finlandiyalılar, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Finlandiyalılar, ülkelerinde 28 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için oy kullanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:43
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        Alanya'daki Finlandiyalılar, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Finlandiyalılar, ülkelerinde 28 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için oy kullanmaya başladı.

        Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi ve Konsolos Raimo Pahkasalo, gazetecilere yaptığı açıklamada, 89 ülke ve 219 bölgede cumhurbaşkanlığı için vatandaşlarının oy kullandığını söyledi.

        Türkiye'de sadece İstanbul, Ankara ve Alanya'da oy kullanma işleminin olduğunu belirten Pahkasalo, "Finlandiya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 9 adayımız var. Eğer yüzde 50'yi herhangi bir aday aşamazsa, iki hafta sonra en çok oy olan 2 aday tekrar seçime girecek." dedi.

        Türkiye'de en çok oyun Alanya'da kullanıldığını kaydeden Pahkasalo, "Beklentimiz burada 100'ün üzerinde vatandaşımızın oy kullanması ancak tabii bu bir seçim süreci bu sayı daha da artabilir." diye konuştu.

        Finlandiya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu da oy kullanma işlemlerinin bugün başladığını ve 3 gün boyunca Alanya Fahri Konsolosluğu binasında devam edeceğini söyledi.

        Oy kullanmaya gelen seçmenlerden Anne Elisabeth Lindqvist, Alanya'da ilk kez oy kullandığını belirterek, "Alanya'yı çok seviyorum, vatandaşlık görevimi yaptım. O yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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