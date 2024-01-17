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        Antalya'da seyyar dövizci cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Antalya'nın Kemer ilçesinde seyyar dövizci Ramazan Kırınfıl'ı otomobilinde öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:31
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        Antalya'da seyyar dövizci cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde seyyar dövizci Ramazan Kırınfıl'ı otomobilinde öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan A, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Son sözü sorulan sanık, seyyar dövizciyi öldürmediğini, yaralı bulunca ihtiyacı olduğu için araçtaki paraları aldığını iddia etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Ramazan A'ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan da 15 yıl hapis cezası verdi. Heyet, cezalarda indirim uygulamadı.

        - Olay

        Beldibi Mahallesi D-400 kara yolu Çifteçeşmeler mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 07 K 7720 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Ekipler, araçtaki Ramazan Kırınfıl'ın (45) boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirlemişti.

        Maktulün telefon kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, en son görüştüğü kişi olan Ramazan A'yı gözaltına almıştı. Evinde Kırınfıl'a ait olduğu tespit edilen döviz ile kanlı elbiseler ele geçirilen zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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