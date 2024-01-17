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        Dünya şampiyonu gazi okçu, Paralimpik Oyunları'nda da madalyayla hedefiyle çalışıyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girdiği çatışma sonucu yaralanarak gazi olan Sadık Savaş, uzun yıllar süren tedavisinin ardından başladığı okçuluk sporunda Paralimpik Oyunları şampiyonluğunu kazanıp, altın madalyayı şehit ailelerine ve gazilere hediye etmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:14
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        Dünya şampiyonu gazi okçu, Paralimpik Oyunları'nda da madalyayla hedefiyle çalışıyor
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girdiği çatışma sonucu yaralanarak gazi olan Sadık Savaş, uzun yıllar süren tedavisinin ardından başladığı okçuluk sporunda Paralimpik Oyunları şampiyonluğunu kazanıp, altın madalyayı şehit ailelerine ve gazilere hediye etmek istiyor.

        Yozgat'ta yaşayan 36 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası sadık Savaş, 2008'de Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda vatani görevini yaparken Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen "Güneş" operasyonunda yaralanarak gazi oldu.

        Omuriliği zarar gören ve yaklaşık 3 yıl süren tedaviye rağmen bir daha yürüyemeyen Savaş, doktorlarının yönlendirmesiyle okçuluk sporuyla tanıştı.

        Kısa sürede okçulukta birçok derece elde eden Savaş, 2023'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya aldıktan sonra, Çekya'da düzenlenen turnuvada para okçuluk dünya şampiyonu oldu.

        Türk bayrağını göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutmanın mutluluğunu yaşayan Savaş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alarak ülkesine bir gurur daha yaşatmak istiyor.

        - Paralimpik Oyunları'nda da İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor

        Sadık Savaş, Antalya'da devam eden Paralimpik Okçuluk Milli Takımı kampında AA muhabirine, vatan aşkıyla gittiği askerlik görevinde teröristlerle girilen çatışma sonucu gazi olduğunu anlattı.

        Uzun tedavilerin ardından hayatını tekerlekli sandalyede sürdürdüğünü dile getiren Savaş, "Gazi olduktan 4 yıl sonra okçuluk sporuna başladım. Atış sporu olduğu için çok da başarılı elde ettim. Bir yıl sonra milli takıma seçildim. Özel turnuvalarda hep derecelerim oluyordu ama ben uluslararası bir turnuvada Türk bayrağını göndere çektirmeyi hayal ediyordum. 2023 yılında çok çalışarak dünya şampiyonu oldum. Avrupa Şampiyonası'nda da hem bireysel hem de karışık takımda birincilik elde ettik. Bu dereceler sonucunda da Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandım." diye konuştu.

        Paralimpik Oyunları'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını aktaran Savaş, "Hedefim İstiklal Marşı'nı okutmak ve bayrağımızı göndere çektirmek. Bizim vatana borcumuz bitmez. Bayrak aşkımız hiçbir zaman bitmeyecek. Askerlik görevimi yaparken gazi oldum ama hiçbir zaman 'keşke' demedim. Şimdi de okçuluk ile bayrağıma, vatanıma hizmet ediyorum. Bayrak ve vatan sevgisi bana ayrı bir motivasyon katıyor. Bu ülke için mücadele etmek büyük bir onur ve gurur. Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olarak madalyayı şehit ailelerine ve gazilerimize hediye etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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