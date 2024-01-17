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        Antalya'da sağanak nedeniyle bir camiyi su bastı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bir camiyi su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 02:00 Güncelleme: 17.01.2024 - 02:03
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        Antalya'da sağanak nedeniyle bir camiyi su bastı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bir camiyi su bastı.

        Kaş genelinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle kırsal kesimlerdeki mahallerde ev ve seraları su bastı, bazı mahallerde yollar ulaşıma kapandı.

        Ahatlı Mahallesi'ndeki Ahatlı Camisi'ni de su bastı. Kullanılmaz hale gelen camide hasar oluştu.

        Sarılar Mahallesi'nde su basan bir ahırda 7 küçükbaş hayvan telef oldu, 2 büyükbaş hayvan ise belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri taşan dereler ve kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sahada zarar gören mahalleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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