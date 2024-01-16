Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaş genelinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle kırsal kesimlerdeki mahallerde ev ve seraları su bastı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte gitmekte zorlandı.

Taşan dereler ve heyelanlardan dolayı bazı mahallerde yollar ulaşıma kapandı.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri taşan dereler ve kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kumluca'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı yollar kapandı.

Kumluca Belediyesi ekipleri, ilçede tıkanan yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor.