Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

        Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 21:52 Güncelleme: 16.01.2024 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaş genelinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı.

        Yağış nedeniyle kırsal kesimlerdeki mahallerde ev ve seraları su bastı.

        Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte gitmekte zorlandı.

        Taşan dereler ve heyelanlardan dolayı bazı mahallerde yollar ulaşıma kapandı.

        Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri taşan dereler ve kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

        Kumluca'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı yollar kapandı.

        Kumluca Belediyesi ekipleri, ilçede tıkanan yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Putin Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmeyecek
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        9 kişinin öldüğü facia göz göre göre gelmiş!
        Türkiye başarabilecek mi?
        Türkiye başarabilecek mi?
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Rıdvan Yılmaz sürprizi!
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        Yeni AYM üyesi için Danıştay'da seçim yapıldı
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        İthal ete 2024'te devam!
        İthal ete 2024'te devam!
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 20. haftanın panoraması
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        Nehirde buz parçaları arasında balık avlıyor
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        10 soruda ilk uzay yolculuğu
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Pendikspor maçına hazır
        Antalyaspor, Türkiye Kupası'ndaki Pendikspor maçına hazır
        Alkollü sürücünün neden olduğu kazada, karnındaki bebeğini kaybeden Keziban...
        Alkollü sürücünün neden olduğu kazada, karnındaki bebeğini kaybeden Keziban...
        Alanya'da sağanak seralardaki ürünlere zarar verdi
        Alanya'da sağanak seralardaki ürünlere zarar verdi
        Alanya Ev Dışı Tüketim Ürünleri Gıda ve İçecek Fuarı 5-7 Şubat'ta yapılacak
        Alanya Ev Dışı Tüketim Ürünleri Gıda ve İçecek Fuarı 5-7 Şubat'ta yapılacak
        Antalya'da korsan taksi denetimi
        Antalya'da korsan taksi denetimi