(ÖZEL) Antalyaspor Başkanı Boztepe: Jehezkel'in yaptığı eylem planlıydı, kabul etmemiz mümkün değil
Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in yaptığı eylemin planlı olduğunu, kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.
Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in yaptığı eylemin planlı olduğunu, kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.
İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan
Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyen bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Gelen tepkilerin ardından önce kulüp tarafından kadro dışı bırakılan, gece saatlerinde gözaltına alınan futbolcu, ifadesinin ardından sabah saatlerinde adliyede savcı karşısına çıktı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan futbolcu, özel uçakla ülkesine gitti.
BOZTEPE: JEHEZKEL KONUSUNDA HIZLI REAKSİYON ALDIK
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yaşanan olay ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na
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