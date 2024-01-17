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        (ÖZEL) Antalyaspor Başkanı Boztepe: Jehezkel'in yaptığı eylem planlıydı, kabul etmemiz mümkün değil

        Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in yaptığı eylemin planlı olduğunu, kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:50
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        (ÖZEL) Antalyaspor Başkanı Boztepe: Jehezkel'in yaptığı eylem planlıydı, kabul etmemiz mümkün değil
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        Antalyaspor Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in yaptığı eylemin planlı olduğunu, kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

        İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan

        Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyen bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Gelen tepkilerin ardından önce kulüp tarafından kadro dışı bırakılan, gece saatlerinde gözaltına alınan futbolcu, ifadesinin ardından sabah saatlerinde adliyede savcı karşısına çıktı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan futbolcu, özel uçakla ülkesine gitti. 

        BOZTEPE: JEHEZKEL KONUSUNDA HIZLI REAKSİYON ALDIK

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yaşanan olay ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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