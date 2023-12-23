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        Bakan Tunç: Terörü kaynağında yok edene kadar mücadelemiz sürecek

        ANTALYA'da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan 6 askerin ardından, terörle mücadele ile ilgili, "Terörü kaynağında yok edene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:00 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:05
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        Bakan Tunç: Terörü kaynağında yok edene kadar mücadelemiz sürecek
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        ANTALYA'da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan 6 askerin ardından, terörle mücadele ile ilgili, "Terörü kaynağında yok edene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kundu bölgesinde bakanlığının eğitim tesisinde gerçekleştirilen 'Ceza İnfaz Kurumları 12'nci Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Tunç, terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan 6 askerle ilgili konuştu. Bakan Tunç, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Terörü kaynağında yok edene kadar mücadelemiz sürecek. Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen örgütler ve onların maşaları hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak. Ülkemizin huzurunu bozmak, devletimizin ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen şer şebekelerine karşı devletimiz ve güvenlik güçlerimiz mücadelesini kararlılıkla sürdürecek" dedi.

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