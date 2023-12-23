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        Yanan cipin patlama anı kamerada

        ANTALYA'da, seyir halindeyken yanmaya başlayan cip, meydana gelen patlama sonrası kullanılamaz hale geldi. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:49 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:50
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        Yanan cipin patlama anı kamerada
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        ANTALYA'da, seyir halindeyken yanmaya başlayan cip, meydana gelen patlama sonrası kullanılamaz hale geldi. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Yeni Hal yolunda meydana geldi. Seyir halindeyken dönel kavşağa giren cipten bir anda dumanlar yükselince, kimliği öğrenilemeyen sürücü, aracın dışına çıktı. Çevredekilerin yardımıyla söndürülemeyen yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Büyüyen alevlerin sardığı araçta, bu sırada patlama da meydana geldi. Alev alan araçtaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Cip, kullanılamaz hale geldi.

        Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde, yanan aracın patlama anı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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