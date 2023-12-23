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        Haberler Dünya İsrail basını: Tel Aviv, Gazze'ye kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor

        İsrail basını: Tel Aviv, Gazze'ye kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor

        İsrail ordusunun gelecek haftalarda, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:31
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        "İsrail Gazze'ye saldırılarını sonlandırabilir"
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Operasyonel başarılara göre, İsrail ordusu önümüzdeki haftalarda Gazze'deki çatışmanın üçüncü aşamasına geçmeye hazırlanıyor." denildi.

        İsrailli yetkililerin, "Üçüncü aşama, Gazze Şeridi'ndeki kara manevrasının sona erdirilmesi, kuvvetlerin azaltılması, yedek kuvvetlerin terhis edilmesi, hava saldırılarına başvurulması ve İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulmasını içeriyor." dediği kaydedildi.

        "GÜNEYE İLERLEMEKTE BÜYÜK ZORLUKLAR VAR"

        Haberde ayrıca, İsrail ordusunun "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgenin çoğunun kontrolünü ele geçirdiğini, ancak güney bölgesinde ilerlemekte büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu" paylaşıldı.

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        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139’u karadan işgal sürecinde olmak üzere, 472 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

        'SAFLARI YENİDEN DÜZENLEMEK İÇİN' GAZZE'DEN AYRILDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

        Ordu istatistikleri, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana, 784 subay ve askerin yaralandığını gösteriyor.

        Ordunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, bunlardan 179'u ağır, 302'si orta, 303'ü ise hafif yaralı durumda.

        Kanal 13 televizyonunun haberinde ise İsrail ordusu içindeki "seçkin" piyade tugaylarından Golani'ye bağlı askerlerin, "saflarını yeniden düzenlemek ve canlanmak" için Gazze'den ayrıldığı ifade edilmişti.

        Walla internet sitesinde ise "70 günden uzun süre geçirdikten ve 44 askerini kaybettikten sonra Golani Tugayının birkaç günlüğüne, askerlerin ailelerini ziyaret etmek için Gazze'den ayrıldığı" kaydedilmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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