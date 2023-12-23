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        Haberler Dünyadan Angelina Jolie: İnsan hakları kimin için var? - Magazin haberleri

        Angelina Jolie: İnsan hakları kimin için var?

        Angelina Jolie, dünyadaki adaletin ve insan haklarının herkes için eşit şekilde işlemediğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, "İnsan hakları var ama kim için var? Bazen bunlar, bazen de onlar için var ama bazen de bir grup için hiç yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:48
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        ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Suriyeli gazeteci ve film yapımcısı Waad Al-Kateab ile direktörlüğünü üstlendiği 'We Dare to Dream' adlı filme ilişkin yaptıkları röportajda konuştu.

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        48 yaşındaki Angelina Jolie, yaklaşık 20 yıl önce Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında uluslararası çapta çalışmaya başladığını ve insan haklarına yönelik hedefleri olduğunu anlattı.

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        "GERÇEKTEN BUNUN BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

        Konuyla ilgili konuşan Angelina Jolie, "İnsan haklarına ilişkin bir fikir vardı. Buna göre haklar belirlenir, bir şeyler için dik durulur ve yapılması gerekenler yapılmayınca tepki olacağına dair bir fikrim vardı. Gerçekten bunun böyle olduğunu düşündüm. Hatta Birleşmiş Milletler'in de böyle olduğunu düşündüm" dedi.

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        "İNSAN HAKLARI BAZEN BİR GRUP İÇİN HİÇ YOK"

        Angelina Jolie, zaman içinde şahit olduğu olayların dünyadaki adaletsizliği anlamasına yardım ettiğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, "İnsan hakları var ama kim için var? Bazen bunlar, bazen de onlar için var ama bazen de bir grup için hiç yok" değerlendirmesinde bulundu.

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        "TANIK OLDUĞUMUZ DÜNYAMIZIN ÇİRKİN YÜZÜ"

        Adalet ve insan haklarının herkes için aynı işlemediğini ve bazı kişilerin işledikleri suçları için hesap bile vermediğini ifade eden Angelina Jolie, "Bazı insanlardan suçları için hesap vermesi istenirken, bazılarına dokunulmuyor. Bu gün geçtikçe daha da fazla tanık olduğumuz dünyamızın çirkin yüzü" şeklinde konuştu.

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        "TOPLU HALDE CEZALANDIRILIYOR" DEMİŞTİ

        Öte yandan Angelina Jolie, daha önce Gazze'nin son 20 senedir açık hapishane olduğunu ve bugün hızlı bir şekilde toplu mezara dönüştüğünün altını çizmişti.

        Ünlü oyuncu, "Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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        ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

        Taraflara ateşkes çağrısında bulunan Angelina Jolie, "İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyinin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır" ifadelerine yer vermişti.

        Fotoğraflar: AA, AP

        #Angelina Jolie
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