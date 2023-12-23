Barış Özdoğan 21 yaşındaydı... Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!

İstanbul Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün saat 21.40 sıralarında meydana gelen saldırıda, kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak için dışarı çıkan 21 yaşındaki Barış Özdoğan uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

SİYAH BİR OTOMOBİLLE GELDİLER

DHA'da yer alan habere göre saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir taksinin otele yaklaştığı, o sırada siyah renkli bir otomobilin taksinin önüne doğru yaklaştığı görülüyor.