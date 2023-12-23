Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
Şanlıurfa'da, yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı
Yoğun sisin ve yağmurun etkili olduğu Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda yolcu otobüsüyle aynı yöne seyir halindeki 2 TIR çarpıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 16 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre aksadı. Kazadan önce, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü belirtildi.