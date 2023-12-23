Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var! - Şanlıurfa haberleri

Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var! - Şanlıurfa haberleri

Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var! Şanlıurfa'da, yolcu otobüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 23.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:00 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL