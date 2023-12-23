Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Süperstar'dan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi

        Süperstar'dan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi

        'Kızılcık Şerbeti'nde Ajda Pekkan sürprizi... Pekkan, Ankara'daki konserinde sahneden yaptığı açıklamalarla 'Kızılcık Şerbeti'ne övgüler yağdırdırken 29 Aralık'ta yayınlanacak yeni bölümde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiğini söyledi; "Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Ankara Ato Congresium’da sahne aldı.
        Ajda Pekkan, soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Pekkan, kendine has olan tarzı ile yine hayranları tarafından çok beğenildi. Bitmek bilmeyen enerjisiyle sahnede adım atmadık yer bırakmayan Ajda Pekkan, yorumunu danslarıyla ritim tutarak Ankaralı hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.

        2

        Kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranının yeni yılını erkenden kutlayan Ajda Pekkan, “Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirsin. En büyük temennim ise savaşların olmadığı masum insanların ve küçük çocukların ölmediği bir yıl olmasını dilerim” dedi.

        3

        Yaklaşık iki buçuk saat boyunca sahnede kalan Ajda Pekkan, alkışlar eşliğinde indiği sahneden müzikseverlerin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak bis yaptı.

        4

        Öte yandan reyting şampiyonu 'Kızılcık Şerbeti'nin 29 Aralık’ta yayınlanacağı yeni bölümünde konuk oyuncu olarak rol alacağının müjdesini sahneden veren Ajda Pekkan; “Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum” dedi.

        #kızılcık şerbeti
        #show tv
        #Ajda Pekkan
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        İddianame hazır! O taksici için 12 yıl istemi
        İddianame hazır! O taksici için 12 yıl istemi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu