Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı? Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 43 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı dünkü sağanakla ne kadar arttı? İşte son durum...

Habertürk Giriş: 23.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:06 facebook

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