50 milyon lira dolandıran 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

ANTALYA merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişiyi 50 milyon 440 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Antalya merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Suç örgütünün; geçmiş ticari faaliyetleri temiz olan, çek ödemelerinde sıkıntı bulunmayan atıl şirketleri tespit ederek bu şirketleri örgüt üyelerinin üzerine devraldığı, bu şirketler üzerinde kendi aralarında göstermelik para trafiği ve çek ödemesi oluşturarak şirketlerin findeks puanlarını yükselttiği, bu şirketler üzerinden bankalara başvurarak çok miktarda çek karnesi aldığı, müştekilerden yüksek meblağlarda vadeli çek karşılığı aldıkları malları depolarında sakladığı, ödeme tarihleri gelmeden önce çek karşılığı müştekilerden aldıkları malları başka depolara aktararak mal kaçırdıkları, şirketlerin ofislerini ve depolarını kapatarak ve şirketleri üçüncü şahıslara devrettikten sonra izlerini kaybettirdikleri, müştekilerin çeklerin ödenmemesi üzerine şirket ofislerine ve depolarına gittiği ancak muhatap bulamadığı, suç örgütünün bu şekilde 'nitelikli dolandırıcılık' sonucu ele geçirdikleri malları farklı illere aktararak, el altından nakde çevirip haksız menfaat temin ettikleri tespit edildi.

DEPOLARDAKİ 10 MİLYON LİRALIK MALLARA EL KONDU

Suç örgütü üyelerince 11 müştekiye yönelik işlenen 11 eylem deşifre edildi. Örgütün bu şekilde kendi kontrolünde bulunan 5 şirket üzerinden toplam 50 milyon 440 bin lira dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 32 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait 3 depo içerisinde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan müştekilere ait mallara el konuldu. İkametlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte çekler ve çek asılları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 32 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Antalya - Aslı DURAN

2024-01-12 11:19:30