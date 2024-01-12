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        Gümrüklerde 5 milyar 474 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

        TİCARET Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, geçen yıl 23 milyar 73 milyon 790 bin 496 lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirdi. Gümrüklerde 5 milyar 474 milyon 461 bin 285 lira değerinde uyuşturucu, 1 milyar 21 milyon 570 bin 254 lira değerinde tütün ve alkole el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 09:26 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:30
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        Gümrüklerde 5 milyar 474 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
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        TİCARET Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, geçen yıl 23 milyar 73 milyon 790 bin 496 lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirdi. Gümrüklerde 5 milyar 474 milyon 461 bin 285 lira değerinde uyuşturucu, 1 milyar 21 milyon 570 bin 254 lira değerinde tütün ve alkole el konuldu.

        Kaçakçılık faaliyetleriyle mücadele eden ekipler, geçen yıl uyuşturucu ve elektronik eşya başta olmak üzere, tütün ve alkol, akaryakıt gibi ürünleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokmak isteyenlere karşı operasyonlar gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 17 milyar 599 milyon 329 bin 211 lira değerinde kaçak ticari eşya, 5 milyar 474 milyon 461 bin 285 lira değerinde uyuşturucunun Türkiye'ye girmesine izin verilmedi.

        Gümrüklerde 7 milyar 344 milyon 186 bin 807 lira değerinde çeşitli eşyalar ile 3 milyar 168 milyon 814 bin 969 lira değerinde araç ele geçirildi. Ekipler, 3 milyar 202 milyon 98 bin 121 lira değerinde elektronik eşya, 28 milyon 40 bin 11 lira değerinde akaryakıt, 194 milyon 352 bin 845 lira değerinde gıda, 657 milyon 353 bin 361 lira değerinde tekstil, 909 milyon 203 bin 294 lira değerinde maden, 1 milyar 21 milyon 570 bin 254 lira değerinde tütün ve alkol, 153 milyon 6 bin 801 lira değerinde tıbbi eşya, 618 milyon 630 bin 848 lira değerinde makine aksamı ve yedek parça, 19 milyon 664 bin 614 lira değerinde zirai ürün, 12 milyon 441 bin 903 lira değerinde silah ve mühimmat, 245 milyon 214 bin 319 lira değerinde döviz, 23 milyon 402 bin 828 lira değerinde kimyevi madde, 1 milyon 347 bin 433 lira değerinde tarihi eser ele geçirdi.

        57 BİN 533 CEP TELEFONU

        Gümrüklerde geçen yıl 3 milyar 202 milyon 98 bin 121 lira değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi. Önceki yıl ele geçirilen elektronik eşya değeri 366 milyon 224 bin 120 lira olarak kayıtlara geçti. Ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenen cep telefonunda ekipler geçen yıl 956 olayda değeri 288 milyon 411 bin 111 lira olan 57 bin 533 cep telefonuna el koydu. Ele geçirilen telefon adedi 2016'da 63 bin 43, 2017'de 57 bin 439, 2018'de 110 bin 496, 2019'da 16 bin 178, 2020'de 34 bin 41, 2021'de 38 bin 472, 2022'de 25 bin 890 olarak kayıtlara geçti.

        UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT VERİLMEDİ

        Ekipler, geçen yıl zehir tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, 4 ton 468,33 kilo esrar, 1 ton 17,56 kilo kokain, 3 ton 33,49 kilo metamfetamin başta olmak üzere, toplam 9 ton 910,58 kilo uyuşturucu maddeye el koydu. Yapılan çalışmalarda 10 milyon 946 bin 214 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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