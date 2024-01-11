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        Antalya'da kayıp Rus turisti 39 kişilik ekip arıyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:14 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:14
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        Antalya'da kayıp Rus turisti 39 kişilik ekip arıyor (2)
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        CEPTELEFONU BULUNDU

        Antalya'da tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan Rus vatandaşı Nadezhda Larygina'yı arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dağlık bölgede bir cep telefonu buldu. Çalış Tepesi mevkinde arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan ve Nadezhda Larygina'ya ait olduğu değerlendirilen telefon incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Aramaların telefonun bulunduğu bölgeye yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Diğer yandan Nadezhda Larygina'nın konakladığı otel odasındaki eşyaları arasında sadece cep telefonu bulunamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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