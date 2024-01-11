Kalça kaldırma ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti 26 yaşındaki İngiliz Demi Agoglia, Türkiye'de kalça kaldırma operasyonu yaptırdıktan sonra hayatını kaybetti. Acılı aile, genç kadını ameliyattan vazgeçirmeye çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını anlattı. Geçtiğimiz yıl İngiliz Hükümeti, son 4 yıl içerisinde 22 İngiliz'in bu tür işlemlerin ardından hayatını kaybettiğini açıklamıştı

İngiltere'den Brezilya kalçası operasyonu (kalça kaldırma) yaptırmak için Türkiye'ye gelen 26 yaşındaki İngiliz Demi Agoglia ameliyatın ardından hayatını kaybetti.

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, ailesinin ameliyat olmaması ısrarlarına karşın kalça kaldırma operasyonu yaptıran üç çocuk annesi Agoglia, ameliyatın başlangıçta başarılı olduğu söylenmesine rağmen hastalanarak günler sonra trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.

YOĞUN BAKIMA ALINMASININ ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

The Sun'ın haberine göre, yedi aylık bir erkek bebeği olan Agoglia, Manchester'a dönmesine saatler kala kendini iyi hissetmediğini söyledi. Genç kadın yoğun bakıma alındı ancak pazartesi günü yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Annenin Türkiye'ye uçarken, daha önce başarısızlıkla sonuçlanan diş ameliyatının yanı sıra başka bir ameliyat daha geçirdiği bildirildi.

Kız kardeşini kaybeden Carl (37), Agoglia'nın ailesi ve eşinin, genç kadının güvenliğinden endişe ettikleri için kalça kaldırma ameliyatı yaptırmaması konusunda ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Carl şunları söyledi: "Olanlar çok trajik. Sadece şoktayız. Bunu yaptırmak için İstanbul'a gitmişti. Daha önce de dişlerini yaptırmak için gitmişti. Kimse yaptırmasını istemedi ama o da o insanlardan biri. Eşi hala orada ve babası da onunla birlikte olmak için oraya uçtu."

"BUNU ASLA YAPMAMALIYDI"

Estetik operasyon yaptırmayı düşünenlere Türkiye'ye gitmelerini önermediğini söyleyen Carl, "Annesi dahil yakınları bunu yapmasını istememiş ama o 26 yaşında ve kendi iradesi var. O sadece 26 yaşındaydı, ölmemeliydi. Bunu asla yapmamalıydı. Geride üç küçük çocuk bıraktı" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden kadının bir yakını ise şunları söyledi: "Demi'nin ailesi ve partneri çok üzgün. Doktorlar ona ameliyatın başarılı geçtiğini ve hemen eve gitmek için uçmalarına izin verilmediği için birkaç gündür iyileşme aşamasında olduğunu söylemişlerdi."

31 YAŞINDAKİ KERR'DE KALÇA KALDIRMA OPERASYONUNUN ARDINDAN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bu olay, bir başka İngiliz kadının Türkiye'de yaptırdığı kalça kaldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

31 yaşındaki Melissa Kerr'in işlem için İstanbul'daki özel bir hastaneye geldiği; ancak yapılacak işlemle ilgili genç kadının riskler ve ölüm oranı hakkında sınırlı bilgilendirildiği belirtildi.

10 yıl önce komplikasyonsuz bir göğüs büyütme operasyonu geçiren Kerr, 19 Kasım 2022'de özel bir hastanede vücudunun başka bir yerinden yağ alınarak kalçaya enjekte edilen kalça kaldırma işleminin yapıldığı gün hayatını kaybetti.

KALÇA KALDIRMA OPERASYONUNUN RİSKLERİ

Daily Mail, kalça kaldırma operasyonunun en tehlikeli kozmetik cerrahi türlerinden biri olduğunu belirttiği haberde, bu operasyondaki ölüm riskinin çoğu ameliyattan daha yüksek olduğu ve 15 binde bir olarak tahmin edildiği kaydedildi.

Buna göre, cerrahlar yanlışlıkla yağı kan dolaşımına enjekte edebilir. Bu da potansiyel olarak ölümcül bir kan pıhtısına neden olabilir. Kalça kaldırma ameliyatı için 6 bin 500 sterlin ödeyen 29 yaşındaki İngiliz anne Leah Cambridge'in Ağustos 2018'de bu sebepten dolayı hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

"EN YÜKSEK ÖLÜM ORANINA SAHİP"

Ruh sağlığı ve kadın sağlığı stratejisinden sorumlu bakan Maria Caulfield, Bayan Kerr'in gelecekteki ölümlerin önlenmesi raporuna şu yanıtı verdi: "Kalça kaldırma ameliyatı için ölüm riski diğer birçok kozmetik prosedürden en az 10 kat daha yüksektir ve tüm kozmetik prosedürler arasında en yüksek ölüm oranına sahiptir. İngiliz Estetik ve Plastik Cerrahlar Derneği (BAAPS) üyelerine, bu prosedür için daha güvenli teknikler hakkında daha fazla bilgi edinilene kadar bu ameliyatı yapmamalarını tavsiye etmiştir."

Uzmanlar ayrıca kozmetik cerrahi klinikleri tarafından uygulanan anlaşmalar ve WhatsApp gibi uygulamalar kullanılarak gayri resmi olarak prosedür rezervasyonu yapılması gibi baskı taktiklerine karşı da uyarıda bulunuyor.

Kerr'in bir hastane çalışanıyla olan WhatsApp mesajında, ameliyat için gelmeden önce 3 bin 200 sterlin nakit ödeme yapmayı kabul ettiği kaydedildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kerr'in geçtiğimiz kasım ayında hayatını kaybetmesinin ardından Birleşik Krallık yetkilileri Türkiye'deki mevkidaşlarıyla görüşeceğini açıklamıştı.

4 YIL İÇİNDE 22 İNGİLİZ HAYATINI KAYBETTİ

Ruh sağlığı ve kadın sağlığı stratejisinden sorumlu bakan Maria Caulfield, daha önce yaptığı açıklamada, amaçlarının düzenleyici çerçeveyi ve İngiliz vatandaşlarına yönelik korumaları görüşmek ve gelecekte hastalara yönelik riskleri azaltmak için Birleşik Krallık ve Türk makamlarının birlikte çalışması gereken somut alanları belirlemek olduğunu söylemişti.

Mirror'da yer alan habere göre, İngiliz Hükümeti, dört yıl içinde 22 ölüm vakası meydana geldikten sonra sağlık turistlerini Türkiye'deki sağlık kuruluşlarının meşruiyetini kontrol etmeleri konusunda uyarmıştı.

Derleme: Demet Demirkır