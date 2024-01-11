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        Haberler Gündem Güncel Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı! - Güncel haberler

        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!

        Kocaeli'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan binada çatlaklar meydana geldi. Facianın ucuz atlatıldığı olayda apartmandakiler tahliye edildi. İstanbul Üsküdar'da da 6 bloklu bir sitede açık otoparkın istinat duvarı inşaat çalışması nedeniyle çöktü. Sitede bulunan 4 katlı 20 daireli apartman tedbir amaçlı boşaltıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:34 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:43
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        Kocaeli'de inşaat için yapılan temel kazısının ardından meydana gelen heyelan sonucu boşaltılan 5 katlı binadaki 14 kişiden 4'ü, Valilik tarafından misafirhanelere yerleştirildi, diğerleri ise akrabalarının yanına gitti.

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        DHA'nın haberine göre istinat duvarı yapılınca binaya girişe izin verileceği bildirildi.

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        Olay, dün akşam, Gölcük ilçesi Yeni Mahallesi 336'ncı Sokak'ta meydana geldi. İnşaat için yapılan temel kazısı sonrası yoğun yağışın ardından 5 katlı binanın bahçe kısmında toprak kayması oldu.

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        Binada yaşayanların ihbarıyla bölgeye AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İnceleme sonrası binada yaşayan 14 kişi tahliye edildi, yapıya giriş ise güvenlik şeridi çekilip kapatıldı.

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        "BİNADA ÇATLAMALARA SEBEP OLDU"

        Kocaeli Valiliği'nin, olayla ilgili yazılı açıklamasında, "İnşaat temel kazısından dolayı toprak kaymasının meydana geldiği ve yanında bulunan binada çatlamalara sebep olduğu bilgisi alınır alınmaz olay mahalline AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İtfaiye ve Gölcük Belediyesi'ne bağlı ilgili ekiplerle birlikte güvenlik güçleri ve ambulans yönlendirilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre tedbir amaçlı boşaltılan binada yaşayan ve barınma ihtiyacı oluşan 14 kişiden 4'ü çeşitli misafirhanelere, 10'u da akrabalarının yanına yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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        İSTİNAT DUVARI YAPILACAK

        Bu arada, istinat duvarının temel kazılan alana doğru çöktüğü, binanın bahçe kısmının altındaki alanın boşaldığı görüldü.

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        Ekipler, incelemelerine devam ederken, yetkililer ise yapılacak istinat duvarının ardından binaya girişe izin verileceğini bildirdi.

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        İstanbul Üsküdar'da da 6 bloklu bir sitede açık otoparkın istinat duvarı inşaat çalışması nedeniyle çöktü. Sitede bulunan 4 katlı 20 daireli apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

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        Olay, dün akşam saatlerinde Üsküdar Güzeltepe mahallesindeki 6 bloklu bir sitede meydana geldi. Sitenin yanında bulunan açık otoparkın istinat duvarı, sitenin yanında çalışmaları süren site inşaatına doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontroller sırasında sitedeki 4 katlı 20 daireli bir apartman mühürlenerek tahliye edildi.

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        Bina sakinlerinin bir kısmı öğretmenevine yerleşirken, bir kısmının akrabalarının yanına gittiği öğrenildi. Belediye ekipleri çöken alanı bariyerle kapatarak önlem aldı.Binanın yanındaki inşaatın yetkilileri iş makinasıyla çöken yerde çalışma başlattı.

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        Bina sakini ve siteyi yapan şirket sahiplerinden Hakan Alev, "Bu sitenin imalatını yapan şirketin sahiplerinden biriyim. Bir aile şirketiydi burası. Site son derece sağlam bir zeminin üzerine oturmuş durumda. Fakat mevcut görülen alan aşağı doğru eğimli bir alandı ve biz buradaki inşaatların bir kısmını hafriyatını buraya döktük. Buraya 4 metre kalınlığında, 10 metre yüksekliğinde bir istinat çekerek doldurduk ve açık otopark olarak kullanılıyordu uzun yıllardan beri. Daha sonra başka bir firma yanımızdaki mahalleyi kentsel dönüşüme sokarak buraya bir proje yapmaya başladılar ve biz o süreçte kendilerine durumu anlattık. Buranın yumuşak bir zemin olduğunu, böyle bir istinat duvarı çekilerek buranın doldurulduğunu kendileri de biliyorlardı." dedi.

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        Alev, "Dün binada sabah saatlerinde ben işime giderken çatlakları gördüm. Hatta bununla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını da site yönetiminden rica ettim; Ama akşama doğru gitgide kopmalar başlayınca parçalar büyüdü ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri binanın boşaltılması gerektiğini, bir risk olmasa bile bu riski göze alamayacaklarını söyledi. Dün gece itibariyle bina boşaltılıp mühürlendi. 20 daireli bir apartman. Tahmin ediyorum ortalama 100 kişinin üzerinde yaşayan var; çünkü üst katlar dubleks daha kalabalık aileler var. Bizi tanıyanların zaten apartmanda yaşamakla ilgili bir kaygıları yok; ama dışarıda ciddi bir mağduriyet var. Dediğim gibi komşularında kalanlar oldu, öğretmenevinde kalanlar oldu. Site yönetim binasında kalanlar oldu ve bu benim çok ağırıma gitti açıkçası. Yaşlı bir amca tek başına yaşıyor evinde, o adamın orada olması soğukta koltuğun üzerinde yatması çok acı verici bir durum bence" şeklinde konuştu.

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