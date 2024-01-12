7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
Yılın dolandırıcılık davasının ikinci duruşması bugün başlıyor. Seçil Erzan ile 6 şüpheli, bugün ikinci kez hâkim karşısına çıkacak. Duruşmada futbolcular; Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın da aralarında bulunduğu 7 müştekinin yanı sıra 11 kişinin de tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Erzan bugün tanıklarla yüzleştirilecek
Türkiye’nin ilk kez 12 Nisan 2023’te, Habertürk’ten duyduğu yılın dolandırıcılık davasıyla ilgili ikinci duruşma bugün görülecek.
Habertürk muhabirleri Mustafa Şekeroğlu ile Ceylan Sever'in haberine göre futbol dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra çok sayıda iş insanını yüksek kârlı fon vaadiyle dolandıran Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan ve 6 şüphelinin davasına Çağlayan Adliyesi 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşmayla devam edilecek.
TANIKLAR İLK KEZ DİNLENECEK
Seçil Erzan’la adı anılan bazı isimlerin bugün tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Mahkeme ara kararında; Semih Kaya, Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir, Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz, Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın tanık olarak dinlenmeleri için zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetmişti. Bu kişilerin bugün tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor.
ŞİKAYETÇİ 21’E ÇIKMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyor.
İlk duruşmanın ardından soruşturmaları tamamlanan başka mağdurların da davaya isimleri eklendi. İş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı.
ŞİKAYETÇİ ARTINCA CEZA İSTEMİ DE ARTTI
Şikayetçi sayısının artmasıyla Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından istenen ceza da, 77 yıldan 252 yıla çıktı.
Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
İLK DURUŞMADA 2 SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Davanın 20 Kasım 2023 tarihinde görülen ilk duruşmasında, toplam 11 şikayetçi ifade vermişti. Sabah başlayıp gece saatlerinde biten duruşmada, Seçil Erzan yaklaşık 3 saat süren savunma yapmıştı. Erzan ile birlikte diğer sanıklar da savunmalarını yapmıştı.
Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tahliyesine, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.