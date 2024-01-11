Saner Ayar: Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik

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Atatürk ile ilgili film çekmek, doğal olarak her sinemacının gerçekleşmesini arzuladığı rüyasıdır. Özellikle son 30 yılda birçok Atatürk filmi çekildi. Zaman zaman yabancı oyuncuların Atatürk’ü canlandıracağı filmler de gündeme geldi. Ne var ki ne çekilen filmler küresel pazarda yer bulabildi ne de küresel şöhrete sahip bir oyuncu Atatürk’ü canlandırdı.

Küresel ölçekte izlenen bir Atatürk filmimizin olmaması içimizde ukde, sinemamızın yarası oldu.

Lanistar Media yapımı ‘Atatürk 1881 - 1919’, içimizdeki ukdeyi söküp atacak, sinemamızın yarasına merhem olacak Atatürk ile ilgili bir yapım olarak 4 yıl önce gündeme geldiğinde büyük bir heyecan yarattı. Zira o yapım, küresel izlenme kapasitesine sahip Disney Plus'ta yayınlanacaktı. Ne var ki yaşanan o heyecan, yerini 2023'ün yaz aylarında hayal kırıklığına bıraktı. Çünkü Disney Plus, ‘Atatürk 1881 – 1919’u yayınlamaktan vazgeçti.

Lanistar Media, bunun üzerine dizi olarak çekilen ‘Atatürk 1881 - 1919’u iki bölüm halinde sinema perdesine aktarmaya karar verdi.

Saner Ayar ile Hakan Karamahmutoğlu’nun yapımcısı olduğu filmi Mehmet Ada Öztekin yönetti.

Filmin ilk bölümü için yurt dışında gerçekleştirilecek olan galalar ve tanıtım çalışmaları terör örgütleri tarafından engellendi. Hatta film ekibi, ABD’nin Los Angeles şehrinde Yunus Emre Enstitüsü ile USC Annenberg İletişim ve Gazetecilik Okulu Kamu Diplomasisi Yüksek Lisans programına katıldıkları sırada 600 - 700 kişilik grubun saldırısına uğradı. Bunlardan dolayı bir hayli zor günler geçiren Saner Ayar'ın bir üzüntüsü ise filmin ilk bölümünün Türkiye'de beklenen ölçüde izlenmemesi.

3 Kasım’da gösterime giren ilk bölüm; 1.611.591 kişi tarafından izlendi. En kapsamlı Atatürk filminin beklenen ölçüde izlenmemesinin nedenlerinden biri; pandemiyle başlayan süreçte gişelerde görülen genel düşüş olabilir. Bir diğer neden ise Disney Plus olayıyla birlikte filmin izleyicilerle buluşacağı alanla ilgili kafaların bir hayli karışması olabilir. Saner Ayar'a göre yine de bir Atatürk filmi daha çok izlenmeliydi / izlenmeli.

İkinci bölüm ise izleyicilerle 5 Ocak’ta buluştu.

Her iki bölüm, ayrıca 30 ülkede gösterime sunuldu / sunulacak.