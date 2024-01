Saner Ayar: Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik

7 Şurada Paylaş!









"FİLM İÇİN ÖZEL İPLİKLER ÜRETİLDİ"

• İlk bölüm ve ikinci bölümü izlediğimizde şunu fark ettik ki, Atatürk hakkında en detaylı film. Böyle olması için özellikle neleri göz önünde bulundurdunuz?

Bir defa ön hazırlık çalışmaları çok detaylı yapıldı. Orhan Çekiç hoca ve diğer danışmanlarımız, kostüm danışmanlarımız, askeri danışmanlarımız, tarih danışmanlarımız, dini danışmanlarımızla birlikte muazzam bir çalışma yapıldı. Ekip tarafından bin adede yakın kitap elden geçirildi. Sanat grubumuz acayip çalıştı. Şu detayı söyleyeyim; bütün kostümler için özel iplik üretildi. O iplikler dokutulup kumaş haline getirildi. Çünkü o dönemin üniformalarının o iplikten olması gerekiyordu. 6 hafta süreyle 7 kişilik bir ekip, bütün o kostümleri eskitti. Her şey en ince detayına kadar çalışıldı ve düşünüldü. Hatamız yok mu? Mutlaka vardır ama o hatalar minimumda tutulmak suretiyle, bugüne kadar bir sinema filminde yapılabilecek her şey burada yapıldı. Dünya kalitesinde... Yönetmenimiz Mehmet Ada Öztekin ve yapım ekibimiz muazzam çalıştı. Sanat grubumuz Hakan Yarkın, makyaj ekibimiz de öyle... Sadece Aras’ın gözündeki mavi rengin Atatürk'ün gözünün mavisi halinde olması için bu işi dünyada en iyi yapan ekip Los Angeles’tan buraya getirildi. Oyuncularımız uzun dersler aldı. Çünkü o dönemin bir Osmanlı subayı; ata çok iyi biniyor, birkaç dil konuşuyor, iyi dans ediyor. Ki Atatürk bunların içinde en üst noktada olanlarından biriydi. O nedenle Aras; günlerce dans, İngilizce, Fransızca, Almanca ve at binme dersleri aldı. Mutlaka ileride, bizim yaptığımızdan daha iyileri de yapılacaktır ve yapılmalıdır da... Lakin bu noktaya kadar muazzam bir ön hazırlık yapıldı. Zaten o ön hazırlık yapılmasa gördüğünüz sonucun bu olması mümkün değil. Bugün Çanakkale Savaşı’nın olduğu bölge ağaçlık. Çünkü oraya havadan tohumlar atılmış ve orası acayip bir ormanlık haline getirilmiş. Biz; oraya yakın ağaç olmayan bir bölgede çektik. Yüz kilometrenin üzerinde fünyeler döşendi. Kilometrelerce siperler kazdırdık. O çekim alanını gördüğünüzde zaten tüyleriniz diken diken oluyor. Çünkü o güne gidiyorsunuz. Sanki gerçekten o gün savaştaymışsınız gibi oluyor. Mesela, o ruha girebilmek için setteki şoförlerimiz dâhil herkes senaryoya, Çanakkale Savaşları'nda neler olduğuna hâkimdi. Çünkü Çanakkale Savaşları'nda ne olduğunu tam olarak bilemezseniz; o ruh, o duygu, o kimya ekrana ya da beyazperdeye yansımazdı. Çünkü Çanakkale Savaşları, gerçekten bizim Kurtuluş Savaşımız. Dünyadaki en kutsal savaşlardan biri.