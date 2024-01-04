Saner Ayar: Tüm engellemelere rağmen yürüyelim arkadaşlar Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı 'Atatürk II: 1881 - 1919'un galası gerçekleştirildi. Filmin yapımcısı Saner Ayar, 'Atatürk 1881 - 1919'un ilk bölümünün galası için bazı ülkelerdeki mekânların, lobi faaliyetleri ve terör tehdidi nedeniyle çekildiklerini ifade ederek, "Ama biz durmadık; İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç, Hollanda, Avustralya, Azerbaycan'ın yanı sıra Kosova'da ve Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 5 kıtada 30'dan fazla ülkede filmimiz gösterildi" dedi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı, Lanistar Media yapımı, bir Mehmet Ada Öztekin filmi olan 'Atatürk II: 1881 - 1919', 5 Ocak'ta gösterime giriyor.

Gösterim öncesi açıklamalarda bulunan yapımcı Saner Ayar, birinci film için bazı ülkelerdeki gala mekânlarının, lobi faaliyetleri ve terör tehdidi nedeniyle çekildiklerini hatırlatarak şöyle konuştu: Ama biz durmadık; İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç, Hollanda, Avustralya, Azerbaycan’ın yanı sıra Kosova'da ve Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 5 kıtada 30’dan fazla ülkede filmimiz gösterildi. İzleyicimiz de durmadı; ‘Atatürk: 1881 - 1919’ birinci film vizyona girdiği ülkelerde de ‘rekor’ izleyici sayısına ulaştı. Konuşmasında Almanya’ya özel bir parantez açan Saner Ayar, yoğun Türk nüfusuna rağmen, Almanya’daki gala mekânının gösterimden vazgeçmesine en büyük cevabı, Atatürk'e sahip çıkan izleyicinin verdiğinin altını çizdi ve şunları aktardı: Almanya’da rekorlar kırdık. Pandemiyle birlikte Almanya azalan sinema izleyicisi nedeniyle zora giren sektöre can suyu olduk. İlk haftamızda Alman sinema listelerinde yer alan diğer tüm filmleri geride bıraktık. Alman sinemacılar bunu, ‘Türk sinemasının geri dönüşü’ olarak yorumladılar ve böylece herkes ne sinemamızı ne de değerlerimizin en önemlilerinden Atatürk’ü engelleyemeyeceğini bir kez daha anladı. 'Atatürk 1881 - 1919', Los Angeles’taki lobi faaliyetleri ve saldırganlığa varan eylemlerle de engellenmeye çalışılmıştı. Ancak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın katkılarıyla filmin dünya prömiyerinin, sinema endüstrisinin kalbi, Hollywood’da yapılması sağlandı.

"ARKAMIZDA YALNIZCA VATANSEVER HALKIMIZ VAR" Türkiye’de ‘2023’ün En İyi Açılış Yapan Draması’ olan 'Atatürk 1881 - 1919', 1.6 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Filme sahip çıktıkları için izleyiciye büyük bir teşekkür borçlu olduklarını belirten Saner Ayar: 'Atatürk' filmini çekerken de yurt içinde ve yurt dışında gösterirken de arkamızda ne bir holding vardı ne de başka bir sponsor. Bu işe inanmış, Atatürk’ün yolundan gitmeyi kendine amaç edinmiş bir avuç insan, bir avuç değerli profesyonelle bu işi başardık. En büyük ve belki de tek desteğimiz ise Atatürk sevgisi ve manevi değerleri güçlü, bu ülkenin vatansever insanlarıydı. Tüm engellemelere rağmen bu süreçten ‘alnımızın akıyla çıktık’ ve ‘yürüyelim arkadaşlar’ dedik. 'Atatürk II: 1881 - 1919' ile de o yolda kararlılıkla ilerliyoruz.

REKLAM Türkiye’nin hemen ardından Ocak ayında 30’a yakın ülkede vizyona gireceği açıklanan 'Atatürk II: 1881 - 1919', 5 Ocak’tan itibaren ilk kez ve sadece sinemalarda gösterilecek. 'Atatürk II: 1881 - 1919', 1915’ten başlayarak Çanakkale Savaşı’na ve 1919'a kadar süren sürece odaklanıyor. 1915'te, Gelibolu cephesinde büyük bir sınav veren Mustafa Kemal’in önünde başka savaşlar vardır. Doğu Cephesi’nde Ruslara, Suriye cephesinde ise İngilizlere karşı büyük bir mücadele verecek; sonunda 1. Dünya Savaşı’nda savaşını kaybetmeyen tek Osmanlı Subayı olarak tarihe geçecektir. Fakat tüm bu başarıların üstüne İstanbul’a döndüğünde kötü bir sürprizle karşılaşacaktır… Bir Mehmet Ada Öztekin filmi olan 'Atatürk 1881 - 1919', 'Kurtuluşa Doğru' giden yolu, Millî Mücadele’yle kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri anlatıyor. Filmde; Mustafa Kemal rolünü Aras Bulut İynemli, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya ve Madame Corinne’i Esra Bilgiç canlandırıyor.

REKLAM "ÇOK GURUR VERİCİ BİR ŞEY" Gösterim öncesinde sorulara yanıt veren oyuncu ekibi, "Çok güzel bir başarı elde ettik ilk filmde. Bu da çok güzel oldu bizce. Üçüncü filmde de aynı başarıyı elde edeceğimizden hiç şüphemiz yok. Bizler için harika bir akşam. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin Atatürk'e ve değerlerimize hâlâ sahip çıkıyor olmamız çok gurur verici bir şey" dedi.

"ATATÜRK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİMİZİN KANITI BU FİLM OLDU" Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan'da iptal olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Aras Bulut İynemli, "Şunu açıklamam gerekiyor benim şahsım anlamında. Atatürk'ün büyüklüğünü anlatmama gerek yok. O kadar büyük ki altında ezilmemem mümkün mü. İki buçuk senelik bir emek mevcut bu ekip adına. Bütün bu eleştirilere maruz kalacağımızı ve yüzde yüz eleştirileceğimizi bile bile yaptık biz bu projeyi. Kin ve egolarımızı bir yerlerde tutup bu işin ilerlemesi ile ilgili adımlar atmamız gerekiyor. Atatürk ile ilgili düşüncelerimizin kanıtı bu film oldu bence. Bizler işimizle zaten kırmızı çizgimizin ne olduğunu gösteriyoruz" dedi. Sözlere ekleme yapan Songül Öden ise, "Herkes çöpünü başka yere döksün bence. Seyircimizi sinemalara bekliyoruz, bazıları konuşur bazıları iş yapar. Bizler iş yaptık" diye konuştu. Geceye katılan ünlü isimler arasında Duygu Sarışın da vardı. Gurur verici bir proje olduğunu söyleyen Sarışın, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Çağatay Ulusoy ile sosyal medyada tekrardan takipleşmeye başlaması ile ilgili sorulara yanıt vermedi. Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy sorularını duyunca hızlı adımlar ile oradan uzaklaştı. Furkan Andıç da geceye katılan ünlü isimler arasındaydı. Türkiye ve İtalya arasında mekik dokuyan Andıç, "Sektörümüz adına çok onur verici bir durum bu. Yurt dışına projeler satıyor olmamız gurur bizler için. Ben de İtalyanca dersleri almaya başladım. Bu ay sonunda oradaki bir yapımcı ile görüşme gerçekleştireceğiz ve orada bir televizyon programı yapabiliriz" dedi