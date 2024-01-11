Çağatay Çelik, Sivasspor - Galatasaray maçını kaleme aldı Galatasaray, yedi eksikle geldiği Sivasspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen 2 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Habertürk Muhabiri Çağatay Çelik, Sivasspor - Galatasaray müsabakasını kaleme aldı: "Kadro planlamasının iflas beyanı"

Süper Lig'e dair birçok klişe bulunsa da bunlar arasında en geçerli olanı herhalde şampiyon takımın 11'inin ezbere sayılmasıdır. Futbol ısrarla bireysel düzeyde yorumlansa da tam aksine tamamen kolektiflik ve tekrarlar üzerinden şekillenen bir oyun. Rastlantısallığı azaltmak için çalışmalar yapılıyor, istatistik okumalarına saatler harcanıyor ve veriler ışığında planlar belirleniyor.

Bu süreçlerin ardından özellikle Avrupa kupasında da oynayan takımların futbolcuları iki gün çalışabildikleri bir sonraki maça biraz haritalandırılmamış bir bölge gibi çıkıyor. Burada fark yaratan nokta bir futbolcunun sağındaki, solundaki, önündeki, arkasındakini tanımak oluyor. Kimin ne zaman nereye hareketleneceğini, kimin pasları neresine isteyeceğini, kimin ona pasları neresine ne zaman atacağını otomasyon haline getirebilen takımlar, rakiplerinin bir değil belki iki adım önünde oluyor.

REKLAM Bunlar ışığında Galatasaray'ın yaz transfer dönemini ve sonrasını hatırlayalım. Temmuz ayında sol bek, orta saha, 10 numara arayan Galatasaray, 31. resmi maçını oynadı. Temmuz-ağustosta başka, eylül-ekimde başka, kasım-aralıkta başka, ocak ayında bambaşka 11'lerle sahaya çıkmak durumunda kaldı. Sezonun genelinde sarı-kırmızılı takımı sırtlayanlar geçen sezondan kalan oyuncular oldu: Boey, Abdülkerim, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, kısmen Barış Alper ve Icardi.

Bu yaz kadroya katılan Ziyech bir var bir yok, Zaha oynasa da ya verimsiz ya da 6 milyon Euro'luk gelirinin yarısını dolduracak etkinlikte değil. Tete genellikle yok, Angelino ve Ndombele 'Oynamasa daha iyi' dedirtiyor. Icardi'yi yedeklemek için alınan ve kendisinden 'Sezon boyu göreve hazır ve nazır' olması beklenen Bakambu'nun bu tarihlerde Afrika Kupası'na gideceği almadan önce belli. Kerem Demirbay herhalde havalar soğuduktan sonra Almanya günlerini hatırladı, kıpırdanmaya başladı.

Halil Dervişoğlu bildiğimiz Halil Dervişoğlu. Yani Galatasaray'ın oynadığında katkı alabildiği tek transferi Davinson Sanchez oldu. Davinson için de Galatasaray en az gol yiyerek şampiyon olduğun sezondaki stoper tandemini bozdu. Şampiyon kadroya 'Şampiyonlar Ligi' için yapılan eklemeler ne Şampiyonlar Ligi'nde son 16 biletini getirebildi ne de Süper Lig'de ihtiyaç duyulan anda fark yaratabildi. Sivasspor maçının benim için özeti budur.

Galatasaray'ın 19. lig maçında 15 galibiyet ve 1 mağlubiyetle devam etmesi ve yarıştan kopmaması her maça farklı 11'le çıkmak zorunda kalan ve bundan artık tahmin ediyorum ki ikrah eden Okan Buruk ve ekibine yazar. Ligin belki de en zorlu deplasmanına yedi eksikle gelen Galatasaray'daki eksiklerin hiçbirinin teknik heyete fatura edilebilecek adale sakatlığı kaynaklı olmadığını ve sarı-kırmızılıların ocak ayında da sol bek, orta saha ve 10 numara aradığını hatırlatmakta fayda var.