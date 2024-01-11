Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar

19 maç 48 puan kağıt üzerinde bir ilk yarı sonu için harika görünür. Öyle ya kaybedilen 9 puan vardır; adeta tulum çıkmıştır o serüvenden. Ancak bu sene böyle değil lig. G.Saray ve F.Bahçe dominasyonunda adeta “puan kaybeden ligi kaybeder” psiklojisi hakim İstanbul’un iki yakasına. Çok yanlış! Ne G.Saray bugün 19.00 itibariyle şampiyonluğu kaybetti; ne F.Bahçe şampiyon oldu. Olayın taraftar, camia, sosyal medya, medya psikolojileri bu açıdan kendilerini şartlamalı.

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Oyuna gelince… Ülkemizdeki kötü futbolun bir tezahürü daha. Ne G.Saray oynayabiliyor, ne Sivas… Ne zemin zemine benziyor, ne tribün tribune…

İlk yarı G.Saray maçı koparabilir miydi? Evet. Kerem ve Mertens’in direkten dönen toplarından biri gol olsa maçın seyri değişecekti. 39.dakikada Kıvet’in pozisyonu dışında rakip kaleye doğru dürüst gidemeyen ev sahibi için, soyunma odasına 1-0 yenik gitmek büyük şanstı. 3-0 olsa kimse şaşmaz; maç çoktan biterdi.