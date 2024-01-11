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        Antalyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 22:15 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:25
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        Antalyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

        Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasının ardından bir gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

        Akdeniz ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        Antalyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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