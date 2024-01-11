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        Antalya'da firmalara "e-ticaret" ve "e-ihracat" anlatıldı

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğinde firmalara yönelik "Oniki E-Ticaret ve E-İhracat" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:43
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        Antalya'da firmalara "e-ticaret" ve "e-ihracat" anlatıldı
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        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğinde firmalara yönelik "Oniki E-Ticaret ve E-İhracat" konferansı düzenlendi.

        ATSO Başkanı Ali Bahar, şehir merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen konferansta, Antalya ticaretinde son yıllarda dijitalleşmenin ivme kazandığını söyledi.

        Şehirdeki işletmelerin dijital teknolojileri kullanarak daha verimli ve rekabetçi hale gelebileceklerinin daha da farkına vardığını belirten Bahar, "Antalya teknoloji kullanımında internet, akıllı telefon, sosyal medya ve e-ticaret kullanıcı oranlarında Türkiye ortalamasının üstünde. Şehrimizin teknoloji kullanımındaki bu oranlarda genç ve eğitimli nüfus önemli bir rol oynuyor. Tabii bu durum şehrin ekonomik gelişimi ve rekabet gücünün artmasına da etkili olmakta." diye konuştu.

        Bahar, cari açıkla mücadelede e-ticaret ve e-ihracatın son derece önemli olduğunu vurguladı.

        Programda, katılımcılara e-ticaret ve e-ihracat uygulamaları anlatıldı, ikili görüşmeler yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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