Sivasspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: 4 Eylül Stadı

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 17.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Ali Turap Bülbül, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı.

EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira ve Sacha Boey, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ev sahibi Sivasspor ise Bülent Uygun'un takıma dönmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta zorlu Kayseri deplasmanında kazanmış ve önemli bir üç puanı hanesine yazdırmıştı. İç anadolu temsilcisinde de eksik oyunucu fazlalığı göze çarpıyor. Golcü oyuncu Rey Manaj kart cezası sebebiyle maç kadrosunda yer almazken, Emrah Başsan, Burak Kapacak ve Abdülkadir Parmak'ın sakatlıkları devam ediyor. Ahmed Musa ve Clinton Njie ise Afrika Kupası'nda ülkelerinin milli takımlarının kamplarında yer alıyor.

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SON 6 MAÇINDA 5 GALİBİYET VE 1 BERABERLİK

Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 6 maçında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 35 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

-NOTLAR-

* Geçen sezon Süper Lig'de iki maçta da mağlup olduğu üç takımdan biri Galatasaray olan Sivasspor (Adana Demirspor & Fenerbahçe), lig tarihinde sarı-kırmızılı ekibe üst üste 3+ karşılaşmada yenildiği tek dönemi Kasım 2011-Kasım 2013 arasında yaşadı (6M).

* Sivasspor'a konuk olduğu son üç maçın ikisini kazanan Galatasaray (1M), daha önceki 11 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamayı hedefliyor (3G 3B 5M). Son ziyaretinden 2-1'lik galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar (Aralık 2022), bu deplasmanda üst üste iki galibiyet aldığı tek dönemi Mart-Aralık 2012'de yaşadı.