10 Şurada Paylaş!









Haberturk.com'un incelediği dosyada Türkiye ile ilgili kısımda şu ifadeler geçiyor:

SORU:Jeffrey Epstein ve/veya Ghisilaiue Maxwell, 15 yaşındaki Jane Doe 102'yi (ismi açıklanmayan kişiler için kullanılan bir takma isim) Palm Beach, New York City, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, St. Louis'in yanı sıra Avrupa, Karayipler ve Afrika'ya götürmek için pasaportlar temin edip satın almıştır. Bundan haberiniz var mı?

- Beşinci maddeye dayanarak yanıt vermeyi reddediyorum.

SORU: Jeffrey Epstein'ın Jane Doe 102'yi Ghislaine Maxwell ile birlikte taciz etmenin yanı sıra onu başka modeller, aktrisler ve ünlülerle seks yapmaya zorladığı da iddia ediliyor?

Yanıt vermeyi reddediyorum.