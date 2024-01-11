Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında neler biliniyor?
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların 5 kısmı da kamuoyuna duyuruldu. Belgelerde en dikkat çeken olaylardan birisi dosyalardaki Türkiye detaylarıydı. Peki dosyalarda yer aldığı iddia edilen detaylardan hangileri doğru ve Türkiye detayları hakkında neler biliniyor? İşte tüm merak edilenler...
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin New York Yargıcı Loretta Preska, bağlantılı materyallerin gizliliğinin kaldırılmasına karar vermişti. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından ise dosyaları kamuoyuna duyurulmuştu.
Dosyalarda Eski ABD Başkanı Bill Clinton adı en çok geçen isimlerden biri olurken; Prens Andrew, Stephan Hawking, Alan Dershowitz, Richard Branson gibi önde gelen isimler de dosyalarda yer almıştı.
New York Post gazetesinin haberine göre, toplam 4500'den fazla sayfadan oluşan Epstein davasına ilişkin belgelerin son kısmı da dün yayımlandı.
Son belgeler, Epstein'ın, ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiaları da dahil, avukatların sorularını yanıtlamayı yüzlerce kez reddetmesi ve kendine yöneltilen sorulara karşı anayasanın 'beşinci maddesi'ni öne sürmesi dikkati çekti.
Tam adı sorulduğunda "Jeffrey Edward Epstein" yanıtını veren Epstein, devamında kendisine yöneltilen çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarına karşı 500'den fazla kez "beşinci maddeyi" ileri sürdü.
TÜRKİYE DETAYLARI HAKKINDA BİLİNENLER
Toplamda binlerce sayfa tutan dosyalarda en çok konuşulan konulardan biri de Türkiye detaylarıydı. Epstein'ın pilotları aracılığı ile dünyanın dört bir yanından kız çocuklarını kaçırdığı ve bunları fuhuş ağında kullandığı öne sürülmüştü. O ülkelerden birisinin de Türkiye olduğu ifade ediliyordu.
Peki Türkiye detayları dosyada nasıl geçiyor?
Haberturk.com'un incelediği ve şu ana kadar açıklanan belgelerde Türkiye 1 kez, çocuk kaçırılma olayında geçiyor. Jeffrey Epstein'ın adasına ünlü isimleri götürmek için kullandığı 'Lolita Express' pilotu Nadia Marcinkova'nın sorgu dosyası 15 Mart 2010 tarihine ait görünüyor.
Marcinkova'nın Epstein'ın özel misafirlerini taşımak ve yurt dışından getirilen kurbanların taşınmasını organize etmekten sorumlu olduğu ifade ediliyor. Ancak dosyalarda hiçbir suçla itham edilmeyen Marcinko'nun avukatları bu iddiayı reddediyor ve onun da kurban olduğunu öne sürüyor.
Marcinkova'nın Epstein belgelerinin sızmasının ardından ortadan kaybolduğu belirtiliyor.
Haberturk.com'un incelediği dosyada Türkiye ile ilgili kısımda şu ifadeler geçiyor:
SORU:Jeffrey Epstein ve/veya Ghisilaiue Maxwell, 15 yaşındaki Jane Doe 102'yi (ismi açıklanmayan kişiler için kullanılan bir takma isim) Palm Beach, New York City, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, St. Louis'in yanı sıra Avrupa, Karayipler ve Afrika'ya götürmek için pasaportlar temin edip satın almıştır. Bundan haberiniz var mı?
- Beşinci maddeye dayanarak yanıt vermeyi reddediyorum.
SORU: Jeffrey Epstein'ın Jane Doe 102'yi Ghislaine Maxwell ile birlikte taciz etmenin yanı sıra onu başka modeller, aktrisler ve ünlülerle seks yapmaya zorladığı da iddia ediliyor?
Yanıt vermeyi reddediyorum.
SORU: Ayrıca Jeffrey Epstein'ın Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Asya ve diğer ülkelerden başka reşit olmayan kızları da taşıdığı(kaçırdığı) iddia ediliyor. Bundan haberiniz var mı?
Yanıt vermeyi reddediyorum.
SORU: Jeffrey Epstein uluslararası çocuk seks ticaretine dahil oldu mu?
Yanıt vermeyi reddediyorum.
DEPREMDE KAÇIRILAN ÇOCUKLAR İLE BAĞLANTI İDDİASI
1999 depreminde çocukların kaçırılması ile Epstein'ın doğrudan bağlantısı olduğu iddiaları da sosyal medyada büyük infial yaratsa da bu doğrudan dosyalarda yer alan bir detay değil.
Kaçırılma ifadelerinde Türkiye'nin yer alması ve Epstein'ın bu dönemlerde insan ticareti faaliyetlerinde bulunması nedeniyle bu iddialar yer alıyor.
Dönemin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan (SHÇEK) sorumlu Devlet Bakanı Hasan Gemici ve SHÇEK Genel Müdürü Bülent İlik, arşiv kayıtlarında yer alan röportajlarda organ mafyası ya da çocuk tacirleri konusunda şu ana kadar ihbar almadıklarını açıklamıştı.
18 çocuğa ulaşılmak için çok yönlü soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.
Yine Türk medyasında yer alan organ mafyası haberlerinin artması üzerine arşivlerde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in talimatıyla soruşturmaya konu olduğu ve 2 aylıktan 17 yaşa kadar 27 çocuğun bulunamadığı belirtiliyor.
Ancak bu çocukların doğrudan ya da dolaylı bir şekilde adı bu raporlarda geçmiyor.
JEFFREY EPSTEIN OLAYI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı.
Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.