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Epstein'in mağdurlarından Sarah Ransome'ın dava kapsamında e-postaları da incelemeye alındı. Bunun sonucunda gönderilerin birinde "bir arkadaşının, Trump ile ilişkiye giren kızlardan biri olduğunu" yazarken, Ransome, başka bir arkadaşının da Clinton ile ilişkiye girdiğini ifade etti. Bunun ardından Trump'ın sözcüsü Steven Cheung "asılsız suçlamaların yanlış olduğu için geri çekildiğini" bildirdi. Uluslararası Adalet Divanında İsrail'i savunması planlanan Alan Dershowitz'in avukatları ise Ransome'un "hatalı açıklamalarının panzehiri olarak e-postaların önemli olduğunu" kaydetti. Branson'ın kurucusu olduğu şirket Virgin Group’un sözcüsü, 2019’da Ransome’un "kasetleri uydurduğunu" söylediği bir röportaja işaret ederek, Ransome’un ifadelerinin "temelsiz ve asılsız" olduğunu ifade etti. Yaşanan bu olaylarından ardından mağdur Ransome basına bir açıklama yaptı ve "bu olaydan uzaklaşabilmek için" söz konusu ifadeleri geri almak istediğini belirtti.