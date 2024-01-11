AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde yağması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. AKOM'dan ayrıca yollarda "gizli buzlanma" olabilir uyarısı da geldi
İstanbul'da sıcaklıkların yeni hafta başına kadar 4-6 derece aralığında, kış değerlerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, dün mola veren yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 °C altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 °C üzerinde seyretmesi bekleniyor.
GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT
AKOM’dan ayrıca kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda ‘gizli buzlanma’ olabilir uyarısı geldi.
Gizli buzlanma nedeniyle BEUS mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.