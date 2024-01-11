AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı! İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde yağması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor. AKOM'dan ayrıca yollarda "gizli buzlanma" olabilir uyarısı da geldi

Habertürk Giriş: 11.01.2024 - 15:27 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:23 facebook

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