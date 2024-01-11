Rade Krunic'in Fenerbahçe'ye geliş tarihi belli oldu! Fenerbahçe, stoper bölgesini Bonucci ile güçlendirirken, orta saha transferi için ise Milan'ın yıldızı Rade Krunic'le anlaşmak üzere... Milan'la anlaşan sarı-lacivertliler, Bosna Hersekli orta sahayı yarın İstanbul'a getirecek

ABONE OL