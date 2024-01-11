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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

        Son dakika haberi MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

        MHP 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen Aydın, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Ordu, Muğla, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa'yla birlikte 17 büyükşehirde 40 ilçe adayı kesinleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 17:21 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:35
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        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
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        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, “31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine Yönelik” olarak yazılı açıklama yapı.

        Buna göre 31 Mart 2024 mahalli idareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 il, 40 büyükşehir llçe, 7 ilçe belediye Başkan adayları şu şekilde oluştu:

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