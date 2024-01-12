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        Haberler Gündem Hava Durumu KAR, YAĞMUR, FIRTINA! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bölge bölge uyarı geldi? 12 Ocak bugün hava durumu nasıl İstanbul'a kar yağacak mı?

        Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 6 il için turuncu, 1 il için sarı kodlu alarm verilirken; Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken yağışların; Hatay, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağmur; Hakkari, Bitlis, Muş ve Van'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 07:27 Güncelleme: 12.01.2024 - 07:34
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        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis çevreleri, Muş ve Van'ın güney ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Bulutlu

        İzmir

        Parçalı bulutlu 10°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 15°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Bulutlu

        Adana

        Kısmen Güneşli 16°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ ve YOĞUN YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Hatay, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur; Hakkari ve Bitlis çevreleri, Muş ve Van'ın güney ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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