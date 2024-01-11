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        Haberler Spor Futbol İspanya Son dakika haberi İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı - Futbol Haberleri

        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı

        TFF, 2024-25 sezonundan itibaren beş sezonluk projeksiyonla uygulanacak yabancı oyuncu kuralını duyurdu. Alınan karara göre 2024-25 sezonundan itibaren ilk sezonda A Takım kadrolarında 12 yabancı oyuncu, takip eden sonraki sezonda ise 11 yabancı oyuncu bulunabilecek. Maç günü kadrolarında sınırlama olmayacak ve ilk 11'de 11 yabancı oyuncu da sahaya çıkabilecek. Diğer yandan 30 kişilik kadro kayıt kapasitesi de verimliliğin artırılması adına 26'ya düşürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:50
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        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
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        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aldığı kararlar şöyle:

        1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

        2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

        YERLİ AKADEMİLERDEN YETİŞTİRİLEN OYUNCU ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

        3) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

        4) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

        YERLİ OYUNCU OYNATANA TEŞVİK VERİLECEK

        5) 2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere Federasyonumuzca "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecektir.

        1. LİG'DE DE YABANCI SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

        TFF, 1. Lig'de de yabancı oyuncu sayısı değişti. 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 8'den 6'ya, takip eden sonraki iki sezonda ise 5'e düşürüldü.

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak 1. Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

        1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 8'den 6'ya, takip eden sonraki iki sezonda ise 5'e düşürülmüştür.

        2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

        3) Kulüpler A Takım listesine en az 20 A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu yazmak zorundadır.

        YERLİ AKADEMİLERDEN YETİŞTİRİLEN OYUNCU ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

        4) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 20 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

        5) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 20 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

        6) 21 yaş ve altındaki A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcuların A Takım listesine yazılmaksızın müsabakalarda oynatılmasına imkan verilmiştir.

        7) Kulüplerin yukarıdaki hususlar ve detayları ekli statüde belirtilen diğer hususlar dikkate alınarak Müsabaka İsim Listelerini A Takım Listesindeki futbolcular ile 21 yaş altı futbolculardan oluşacak şekilde belirleyecekler, ancak 2024 - 2025 Sezonundan başlamak üzere ilk on birde müsabakaya başlayan kadroda 23 yaş ve altında en az 1 Türkiye A Millî Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu futbolcunun müsabakadan ihraç edilmesi hariç, sahada en az 23 yaşın altında 1 futbolcu bulundurulma koşuluna müsabakanın ilk devresinde uyulması zorunludur. Müsabakanın ikinci devresinde yapılacak oyuncu değişikliklerinde bu kural uygulanmayacaktır.

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