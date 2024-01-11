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        Haberler Yaşam Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı

        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı

        CNN Travel, dünyanın en iyi 20 çorbasını sıraladı. Türkiye'den pirinç ve yoğurt ile yapılan yayla çorbası listede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:03
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        1

        Banga, Nijerya

        Taze yayın balığı, sığır eti ve kurutulmuş deniz ürünleri içeren bu çorba ülkede oldukça popüler.

        2

        Beef pho (phở bò), Vietnam

        Et suyu, tarçın, yıldız anason ve diğer baharatlarla saatlerce kaynatılıyor. Et suyunda hafifçe pişirilmiş çiğ sığır eti dilimleriyle servis ediliyor.

        3

        Borş çorbası, Ukrayna

        Ukrayna'da ve Doğu Avrupa'da çok sevilen bu çorba pancar ile hazırlanıyor.

        4

        Bouillabaisse, Fransa

        Çorba safran, zeytinyağı, rezene, sarımsak, domates ve denizden taze çıkan balıklarla harmanlanıyor.

        5

        Caldo verde, Portekiz

        Portekiz'in Minho bölgesinden gelen çorbada ince dilimlenmiş yeşillikler, patates ve soğanla birleşiyor.

        6

        Firik çorbası, Cezayir-Libya-Tunus

        Firik bulguru, domates suyu ve aromatik baharatlar, nohut ve çeşitli etlerle servis ediliyor.

        7

        Chupe de camarones (Karides çorbası) Peru

        Bu kremalı karides çorbası, yüksek volkanlarla çevrili tarihi bir şehir olan Arequipa'da meşhur. Yumuşacık karidesler, And patatesleri ve mısırla hazırlanıyor.

        8

        Gazpacho, İspanya

        Soğuk hazırlanan çorba, Endülüs'ün kavurucu sıcağında insanın içini ferahlatmasıyla ünlü.

        9

        Yerfıstığı çorbası, Batı Afrika

        Et, balık ya da tavuğun koyu kıvamdaki yer fıstığı çorbasının içinde kaynatılması Batı Afrika ülkelerinde oldukça popüler...

        10

        Gumbo, ABD

        Batı Afrika, Çoktavlar ve Fransız mutfaklarından etkilenen Louisiana mutfağının yıldızı olan bu doyurucu çorbada kültürler ve tatlar birbirine karışıyor.

        11

        Harira, Fas

        Tarçın, zencefil, zerdeçal, biber, nohut ve domates suyu gibi malzemelerle hazırlanıyor.

        12

        Kharcho, Gürcistan

        Tkemali adı verilen ekşi erik sosu, Gürcistan'ın en sevilen yemeklerinden biri olan bu geleneksel çorbaya lezzet katıyor. Yağlı sığır eti ve öğütülmüş ceviz de çorbanın malzemelerinden...

        13

        Lanzhou sığır etli erişte çorbası, Çin

        Erişte, yumuşak sığır eti, turp dilimleri, biber yağı ve taze otlar içeren çorba Çin'de önemli bir yer tutuyor.

        14

        Mohinga, Myanmar

        Genellikle kahvaltılarda tüketilen balık çorbası Mohinga, ülkenin çoğu yerinde sokak satıcıları tarafından satılıyor.

        15

        Menudo, Meksika

        Kırmızı biberli et suyu ve işkembeyle yapılan geleneksel bir Meksika çorbası.

        16

        Karides güveç, Brezilya

        Brezilya'nın Bahia bölgesinin bu çorbasında domates, Hindistan cevizi suyu ve karides gibi malzemeler, siyah kilden ve mangrov ağaçlarının özünden yapılan el yapımı bir tencerede pişiriliyor.

        17

        Soto Ayam, Endonezya

        Tavuklu erişte çorbası, zerdeçal, yıldız anason, tarçın, limon otu ve misket limonu yapraklarıyla hazırlanıyor.

        18

        Tom yum goong, Tayland

        Tatlı, ekşi, baharatlı ve tuzlu olan bu çorba Tayland mutfağının denenmesi gereken lezzetlerinden.

        19

        Tonkotsu ramen, Japonya

        Japonya'nın Kyushu adasındaki Fukuoka eyaleti, Fukuoka'da ortaya çıkan bir ramen yemeği.

        20

        Yayla çorbası, Türkiye

        En önemli malzemesi yoğurt olan yayla çorbası, Türkiye'nin her bölgesinde tüketiliyor.

        *Haberin görselleri Shutterstock ve AP tarafından servis edilmiştir.

        #Dünyanın en iyi çorbaları
        #yayla çorbası
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