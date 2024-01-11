Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı

Batı Afrika, Çoktavlar ve Fransız mutfaklarından etkilenen Louisiana mutfağının yıldızı olan bu doyurucu çorbada kültürler ve tatlar birbirine karışıyor.

Tarçın, zencefil, zerdeçal, biber, nohut ve domates suyu gibi malzemelerle hazırlanıyor.

12 Şurada Paylaş!









Kharcho, Gürcistan

Tkemali adı verilen ekşi erik sosu, Gürcistan'ın en sevilen yemeklerinden biri olan bu geleneksel çorbaya lezzet katıyor. Yağlı sığır eti ve öğütülmüş ceviz de çorbanın malzemelerinden...