Erdal Beşikçioğlu, dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı adayı Erdal Beşikçioğlu, seçim çalışmalarına bugün başlayacak. Beşikçioğlu, seçim çalışmaları nedeniyle bir süredir hazırlık içinde olduğu dizi çalışmasını askıya alırken tiyatro oyunlarına devam edecek

Erdal Beşikçioğlu, sürpriz bir şekilde Ankara'nın Etimesgut ilçesi belediye başkan adayı olmasıyla gündeme geldi. Beşikçioğlu, mevcut belediye başkanı ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Enver Demirel ile yarışacak.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi'nin dünkü toplantısının ardından Erdal Beşikçoğlu ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır, doğrudur. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Birçok ilçemizde birden fazla aday adayı, çeşitli iddialarla aday adayı olmuşlardır. Ama bu adaylar bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte Parti Meclisi toplantılarında belirlediğimiz adaylarımız Merkez Yönetim Kurulumuzun Parti Meclisimizin süzgecinden geçerek, örgütlerimizin görüşleri alınarak, örgütlerde, illerde ve ilçelerde seçim çevrelerinde görevlendirilen heyetlerin yaptıkları inceleme, saha çalışmaları, kamuoyu yoklamaları sonucunda belirlenmiş ve Parti Meclisi kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla herhangi bir kriz söz konusu değil ama başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. Neticede bu görev bir kişiye tevdi ediliyor ve Parti Meclisimiz kararıyla Sayın Erdal Beşikçioğlu adaylığa uygun görülmüştür."

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Erdal Beşikçioğlu, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamasıyla Etimesgut Belediye başkanlığı için resmen aday gösterildikten sonra bugün itibarıyla seçim çalışmalarına başlayacak.

Peki Erdal Beşikçioğlu'nun oyunculuk ve yönetmenlik işleri ne olacak?

Erdal Beşikçioğlu, aday gösterilmeden önce yeni bir dizi projesi üzerine çalışıyordu. Bu konuda da dijital bir platformla görüşmeler yapıyordu. O görüşmeler, askıya alındı. Beşikçioğlu, tiyatro oyunlarına ise seçim çalışmaları sırasında da devam edecek.

Erdal Beşikçioğlu, 'Bir Delinin Hatıra Defteri'ni ocakta ve martta Ankara ve Bursa'da sahneleyecek.

'Bir Delinin Hatıra Defteri'

Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Haberi Görüntüle