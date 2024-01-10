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        Haberler Gündem Politika Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu

        CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkanı adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu oldu

        TV dizisi Behzat Ç.'de komiser rolüyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi Başkan adayı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşikçioğlu'nun adaylığına ilişkin açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 19:08 Güncelleme: 11.01.2024 - 01:06
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        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
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        Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. .

        HP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK), ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak önerildi. CHP Parti Meclisi (PM) öneriyi kabul ederek adaylığı onayladı.

        ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMASI

        CHP lideri Özgür Özel, konuyla ilgili açıklamasında "Mansur Bey’le bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey’in bayağı hoşuna gitmişti. Hala hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut’la ilgili başka bir şey olabilir. Mansur Bey’in gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

        ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

        Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'te doğdu. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Mezun olduğu yıl 1993'te Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev yaptı. Hayat Var, Eve Giden Yol, Barda gibi ünlü filmlerde rol aldı.

        BEHZAT Ç. KARAKTERİNE HAYAT VERDİ

        Behzat Ç dizisindeki komiser rolüyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu

        Halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam eden Beşikçioğlu, Ayşe Kulin tarafından yazılan aynı adlı romanından uyarlanan Vali dizisinde 2006 – 2008 yılları arasında Vali Recep Yazıcıoğlu'nu canlandırdı.

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        #CHP Etimesgut
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