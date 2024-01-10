CHP'de 21 ilin belediye başkanı adayları netleşti Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 240 adayını daha dünkü Parti Meclisi toplantısında belirledi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği toplantıda depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi kararlaştırıldı. Altın Portakal tartışmalarında adı gündemde olan Muhittin Böcek de Antalya'da yeniden aday gösterilen isim oldu. 1999'dan bu yana Eskişehir'i yöneten Yılmaz Büyükerşen'in yerine Ayşe Ünlüce aday gösterildi

CHP, dün gece geç saatlere kadar tartışmalarla geçen Parti Meclisi (PM) toplantısında 6'sı büyükşehir, 15 il olmak üzere toplam 240 belediye başkan adayını daha belirledi.

CHP 14 Aralık'ta 4'ü büyükşehir olmak üzere 227 adayını, 21 Aralık'ta ise 3'ü büyükşehir, 9'u il olmak üzere 126 adayını belirlemişti. İşte dünkü toplantıda ve önceki toplantılarda açıklanan isimlerden öne çıkan detaylar...

Yılmaz Büyükerşen

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YILMAZ BÜYÜKERŞEN DÖNEMİ SONA ERİYOR

1999’dan bu yana Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Yılmaz Büyükerşen döneminin de seçimle birlikte sona ereceği belli oldu. Eskişehir’de Büyükerşen’in yerine Ayşe Ünlüce aday gösterildi. Ünlüce aynı zamanda CHP’nin büyükşehir ve il düzeyinde aday gösterilen 5 kadından biri oldu.

Eskişehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen her zaman bilgisinden ve deneyiminden faydalanacağımız bir büyüğümüz olarak yanımızda olacak. Eskişehir'e kattıkları, ortaya koyduğu şehircilik vizyonu hepimize örnek olacak. Emeği için gönül dolusu teşekkürler. pic.twitter.com/ReYjDCrvEO — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 11, 2024

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükerşen ile ilgili bu paylaşımı yaptı.

Lütfü Savaş

YIKIMIN OLDUĞU HATAY’DA YENİDEN SAVAŞ

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile devam edilmesi dikkat çekti. CHP lideri Özel de bir süre önce katıldığı televizyon programında “Hatay’da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır” ifadesini kullanmıştı.

Muhittin Böcek

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ALTIN PORTAKAL TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Son olarak Altın Portakal festivalinde FETÖ propagandası yaptığı öne sürülen “Kanun Hükmü” isimli belgeselin önce festival seçkisinde yer alması, tepkilerin ardından çıkarılması ve nihayetine festivalin bu sene iptal edilmesi ile ilgili tartışmaların odağında yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yeniden aday gösterildi. Böcek’in pandemi döneminde Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle uzun süre görevini sürdüremediği sırada da belediye içinde tartışmalar gündeme gelmişti.

Özlem Çerçioğlu

ADI İZMİR İÇİN DE GEÇEN ÇERÇİOĞLU YENİDEN

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da 31 Mart’ta yeniden aday gösterilen isimlerden biri oldu. 2009 yerel seçimlerinden bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Çerçioğlu, İzmir’de mevcut belediye başkanı Tunç Soyer’in yerine aday gösterilebileceği iddia edilmişti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DEVAM EDENLER, DEĞİŞENLER

Halihazırda 30 büyükşehirden 11’ini yöneten CHP’li belediye başkanlarından Adana, Antalya, Aydın, Hatay, Mersin son toplantıda mevcut başkanlar yeniden aday gösterildi. Eskişehir’de ise Yılmaz Büyükerşen yerine Ayşe Ünlüce, Tekirdağ’da ise Kadir Albayrak yerine eski CHP milletvekili Candan Yüceer aday gösterildi.

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İZMİR VE MUĞLA ADAYLARI KİM OLACAK?

Daha önce İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’ı yeniden aday gösteren CHP, İzmir ve Muğla büyükşehir belediye başkan adaylarını ise henüz açıklamadı.

CHP’de olmayan ancak daha önceki PM toplantılarında belirlenen diğer büyükşehir adayları ise Balıkesir’de Ahmet Akın, Bursa’da Mustafa Bozbey, Çanakkale’de Muharrem Erkek, Konya’da İsmail Sonkaya, Samsun’da Cevat Öncü, Manisa’da Ferdi Zeyrek olmuştu.

‘TOPUKLU EFE’ İLE BİRLİKTE 4 KADIN ADAY

Yeniden aday gösterilen ve ‘Topuklu Efe’ ismi ile de anılan Özlem Çerçioğlu’nun dışında 3 kadın aday daha gösterildi. Bu isimler Eskişehir’de Ayşe Ünlüce, Afyonkarahisar’da Burcu Köksal, Bilecik’te Melek Mızrak Subaşı, Tekirdağ’da Candan Yüceer oldu.

Bilecik’te aday gösterilen Melek Mızrak Subaşı, 2019’da seçilen Semih Şahin’in rüşvet iddialarının ardından başkanlığı vekaleten yürütüyordu.

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İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum.🌸



Unutmadan, Winter Is Coming!😅 pic.twitter.com/EUS5q9IAyw — Melek Mızrak Subaşı (@melekmsubasi) January 30, 2023

Subaşı, Game Of Thrones karakterine benzetilmesinin ardından bu paylaşımda bulunmuştu.

PARTİ KORİDORLARINDA DUYULAN GERGİNLİK

Adayların belirlendiği ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği Parti Meclisi toplantısında yaşanan tartışmalar zaman zaman diğer katlardan da duyuldu. Habertürk muhabiri Mahir Kılıç, yaşananları “PM toplantısının gerçekleştirildiği 4. katta bir gerginlik söz konusu oldu. Yükselen sesleri bizler de 2. kattan duyduk. İddiaya göre Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın, Mezitli'de Neşet Tarhan ile yola devam edilmesi yönünde talebi vardı. Bu isim aday gösterilmeyince tepki gösterdi. Çakır'ın Mersin Milletvekili Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdiği öğrenildi" sözleriyle aktardı.